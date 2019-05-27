CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ceza ve Tevfikevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'nün yılın belirli zamanlarında kabul ettiği tayin başvuruları için gözler sonuç aşamasına çevrildi. Türkiye genelinde on binlerce personele sahip olan CTE, mart ve nisan ayında aldığı tayin başvurularının sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklayacak. Peki, CTE 2019 tayin sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o detaylar
CTE tayin sonuçları için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Farklı bir merkezde görev almak isteyen personeller, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum Müdürü, İkinci Müdür, Denetimli Serbestlik Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı için 28 Mart-05 Nisan tarihleri arasında başvurular tamamlanmıştı. Bu başvuruların sonuçları 1 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personellerin 28-27 Mart tarih aralığında gerçekleştirdiği başvuruların sonuçları ise 21 Haziran tarihinde öğrenilebilecek.
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