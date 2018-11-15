CTE 10 bin personel alÄ±mÄ± ne zaman yapÄ±lacak?

Ceza Tekvif Evleri bÃ¼nyesine 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan 10 bin personel alÄ±mÄ± iÃ§in Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar geldi. TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunda konuÅŸan CTE Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžaban YÄ±lmaz konuyla ilgili bazÄ± bilgiler verdi. Ä°ÅŸte, komisyonda konuÅŸulan diÄŸer konular ve personel alÄ±mÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

102 FARKLI KONUDA 919 DÄ°LEKÃ‡E GELDÄ°

TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Komisyona insan haklarÄ± ihlalleri iddialarÄ±na iliÅŸkin bin 102 konuda toplam 919 dilekÃ§e verildi." dedi.

TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.



Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu bÃ¼nyesinde HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve Tutuklu HaklarÄ± Alt Komisyonu ile GÃ¶Ã§ ve Uyum Alt Komisyonunu kurulduÄŸunu anÄ±msattÄ±.



Komisyona verilen dilekÃ§e sayÄ±sÄ± ve konularÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, komisyonun kurulduÄŸu temmuz 2018 tarihinden ÅŸimdiye kadar bin 102 farklÄ± konuda 919 dilekÃ§enin kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.



Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Komisyona insan haklarÄ± ihlalleri iddialarÄ±na iliÅŸkin 919 dilekÃ§e verildi. KonularÄ±na gÃ¶re bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda memuriyete iliÅŸkin sorunlar hakkÄ±nda 25, cezaevindeki sorunlara iliÅŸkin 663, yargÄ± hakkÄ±ndaki ÅŸikayetlerle ilgili 124, yasal dÃ¼zenleme talepleri iÃ§in 33, komisyonun giriÅŸimi ve yerinde inceleme talebi iÃ§in 42, kolluk kuvvetlerinin uygulamalarÄ±na yÃ¶nelik 25, askerlik ile ilgili 5, iÅŸÃ§i sorunlarÄ± ile ilgili 20, Ã¶zÃ¼rlÃ¼ sorunlarÄ± hakkÄ±nda 17, maddi yardÄ±m ve saÄŸlÄ±k gibi muhtelif konularda 148 mÃ¼racaat olmak Ã¼zere toplam bin 102 konuda mÃ¼racaat yapÄ±ldÄ±."

"CEZAEVLERÄ°NDE 260 BÄ°N HÃœKÃœMLÃœ VE TUTUKLU BULUNUYOR"



Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžaban YÄ±lmaz, TÃ¼rkiye'de cezaevlerinin durumuna iliÅŸkin Komisyon Ã¼yelerine sunum yaptÄ±. YÄ±lmaz, TÃ¼rkiye'de 78'i aÃ§Ä±k olmak Ã¼zere 385 cezaevinin olduÄŸunu belirtti.



YÄ±lmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduÄŸunu ancak 260 bin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklunun bulunduÄŸunu ve bugÃ¼n itibari ile 40 bin kiÅŸilik bir fazlalÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu bildirdi. YÄ±lmaz, 519'u hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olmak Ã¼zere 743 annenin cezaevlerinde olduÄŸunu aktardÄ±.

Åžaban YÄ±lmaz, cezaevinde 50 bin kiÅŸi ile en Ã§ok uyuÅŸturucu suÃ§undan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu bulunduÄŸunu, bunu 44 bin 986 kiÅŸi ile bunu terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n takip ettiÄŸini dile getirdi.

"10 BÄ°N PERSONEL ALIMI PLANLIYORUZ"

YaklaÅŸÄ±k 61 bin personelle hizmet verdiklerini vurgulayan YÄ±lmaz, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:



"2019 yÄ±lÄ± iÃ§inde 10 bine yakÄ±n bir personel alÄ±mÄ± yapmayÄ± planlÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n cezaevinde kamera takip sistemi ile merkezden de takip edilebiliyoruz. Manevi rehberlik anlamÄ±nda da Ã¶nemli hizmetler yapÄ±lÄ±yor. KanunlarÄ±n izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer gayrimÃ¼slim dini cemaatlerden de destek alarak bu hizmetleri yapÄ±yoruz. Ceza infaz kurumlarÄ±na giren herkesle uzmanlarÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. KiÅŸiye Ã¶zgÃ¼ olarak eÄŸitim programlarÄ± planlanÄ±yoruz. 3 bin civarÄ±ndaki Ã§ocuÄŸumuzu hassas gruplar arasÄ±nda deÄŸerlendiriyoruz. Ã‡ocuklar bÃ¼yÃ¼kler ile birlikte aynÄ± ortamÄ± paylaÅŸmÄ±yor. Annelerinin yanÄ±nda kalan 0-6 yaÅŸ arasÄ±ndaki Ã§ocuklar iÃ§in anaokulu, kreÅŸ ve oyun salonu gibi hizmetlerimiz var. Åžu an annesinin yanÄ±nda kalan 743 Ã§ocuk kalÄ±yor. 0-3 yaÅŸÄ± arasÄ±nda Ã§ocuk sayÄ±sÄ± 343 kadardÄ±r. KadÄ±nlar arasÄ±nda 35 hamile vatandaÅŸÄ±mÄ±z var. Bunlardan 13 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, yasalarÄ±n kendilerine verdiÄŸi hak Ã§erÃ§evesinde iÃ§eride gebe kaldÄ±. Cezaevinde diÅŸ Ã¼nitelerimiz de var. Binin Ã¼zerinde bulunan cezaevinde aile hakimlerimiz haftada 5 gÃ¼n hizmet veriyor."

Ã–NCEKÄ° ALIMLARDA CTE GARDÄ°YAN ALIMI Ä°Ã‡Ä°N GENEL ÅžARTLAR NELERDÄ°?

GeÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemlerin CTE Ä°nfaz Koruma Memuru alÄ±m ÅŸartlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde ilan edilmiÅŸti;

a) TÃ¼rk VatandaÅŸÄ± olmak,



b) Kamu haklarÄ±ndan mahrum bulunmamak,



TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™nun 53â€™Ã¼ncÃ¼ Maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na ya da affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, milli savunmaya karÅŸÄ± suÃ§lar, devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar ve casusluk, zimmet, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama veya kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan mahkÃ»m olmamak,



c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmemiÅŸ bulunmak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ yahut ertelenmiÅŸ veya yedek sÄ±nÄ±fa geÃ§irilmiÅŸ olmak,



d) GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± olumlu sonuÃ§lanmak,



e) Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Memur, SÄ±nav-Atama ve Nakil YÃ¶netmeliÄŸinin 6-18/c maddesinde bulunan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ Devlet hastanelerinden alacaklarÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile belgelemek,



f)Merkezi sÄ±navdan (KPSS) en az 70 puan almak,



g) YapÄ±lacak sÄ±navÄ±n son baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmak;



MerkezÃ® sÄ±navÄ±n (KPSS) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla; infaz ve koruma memurlarÄ± iÃ§in 30 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak; teknisyen, bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aÅŸÃ§Ä±, kaloriferci, ÅŸofÃ¶r) iÃ§in ise 35 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmakÂ



h) Hizmet gÃ¶receÄŸi sÄ±nÄ±fla ilgili Ã¶zel kanun veya diÄŸer mevzuatta aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak.

A- SÃ¶zleÅŸmeli infaz ve koruma memurluÄŸuna yerleÅŸebilmek iÃ§in ;Â Â



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Â Â



b)YapÄ±lacak sÄ±navÄ±n son baÅŸvuru tarihi itibariyle 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmak, merkezÃ® sÄ±navÄ±n (KPSS) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 30 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak,



c)Â Erkeklerde 170 cm., kadÄ±nlarda 160 cm.â€™den kÄ±sa boylu olmamak,



d)Â Â Boy uzunluÄŸunun santimetre cinsinden son iki rakamÄ± ile kilosu arasÄ±ndaki fark 13â€™ten fazla, 17â€™den az olmamak, (Ã–rneÄŸin; 170 cm boyunda olan bir adayÄ±n kilosunun 70+13=83â€™ten fazla, 70-17=53â€™ten az olmamasÄ± gerekmektedir.)



B- SÃ¶zleÅŸmeli bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katipliÄŸi) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

a)Â Â FakÃ¼lte veya yÃ¼ksek okullarÄ±n bilgisayar bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet yÃ¼ksekokulu, meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet Ã¶n lisans programÄ±, adalet meslek lisesi veya diÄŸer lise ve dengi okullarÄ±n ticaret veya bilgisayar bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayÄ±lan Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)



b)Â Â YukarÄ±da sayÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±nda, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemek veyaÂ son baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasÄ±na sahip olmak. (Ã–rgÃ¼n eÄŸitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)



c)Â Uygulama sÄ±navÄ±ndan en az bir hafta Ã¶nce BakanlÄ±k internet sitesinde ilan edilecek yazÄ±lÄ± metinler arasÄ±ndan, sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda her bir grup iÃ§in komisyon tarafÄ±ndan Ã§ekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazÄ±lÄ± olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z en az doksan kelime yazmak, (Bu ÅŸartÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ilgili adalet komisyonlarÄ±nca yapÄ±lacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruÅŸ hesabÄ± yapÄ±lmadan Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava alÄ±nmayacaklardÄ±r.)



AdaylarÄ±n uygulama sÄ±navÄ±nda yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazÄ±p yazmadÄ±klarÄ± tespit edilirken; verilen metne sadÄ±k kalÄ±nÄ±p kalÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ± ile yazÄ± iÃ§erisindeki kelime ve cÃ¼mle tekrarlarÄ± nedeniyle metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulup bozulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat edilecektir. Bu iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±nÄ±n toplam yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±na oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde kÄ±rktan fazla olmasÄ± halinde yazÄ±lan metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± kabul edilecektir.



C- SÃ¶zleÅŸmeli diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli (saÄŸlÄ±k memuru) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



Meslek liselerinin hemÅŸirelik, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± veya acil tÄ±p teknisyenliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinden ya da bu bÃ¶lÃ¼mlerin lisans veya Ã¶nlisans programlarÄ±ndan mezun olmak,



D-Â Â SÃ¶zleÅŸmeli destek personeli (ÅŸofÃ¶r) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Â E sÄ±nÄ±fÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine sahip olmak (ya da KarayollarÄ± Trafik YÃ¶netmeliÄŸinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayÄ±lÄ± Resmi Gazetede yayÄ±mlanan deÄŸiÅŸiklik ileÂ yeni tip D sÄ±nÄ±fÄ±Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine sahip olmak)



E- SÃ¶zleÅŸmeli teknisyen pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olmak,



b)Â Â YerleÅŸtirileceÄŸi pozisyonun gerektirdiÄŸi teknik bilgiye sahip olmak.



F- SÃ¶zleÅŸmeli destek personeli (aÅŸÃ§Ä± ve kaloriferci) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Â Â Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri veya diÄŸer resmÃ® kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n ilgili branÅŸta dÃ¼zenlediÄŸi kurslardan mezun olmak veya ilgili branÅŸta sertifika sahibi olmak,Â gerekmektedir.