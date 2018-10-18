Coşkun Aral kimdir?
Coşkun Aral, son günlerde gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Savaş muhabirliği, gazetecilik, yönetmenlik ve yapımcılık sıfatlarını taşıyan Coşkun Aral, birçok fotoğraf sergisi açmıştır. Kitapları da bulunan Aral, birçok ödüle sahiptir. İşte, Coşkun Aral hakkında merak edilen bazı detaylar
Coşkun Aral, 1 Mayıs 1960 tarihinde Siirt'te dünyaya geldi. Sırasıyla 14 Eylül İlkokulu, Oruç Gazi Ortaokulu ve Mecidiyeköy Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1976 yılında Ekonomi ve Politika gazetesinde devam etti.
Sipa Ajansı’nın Türkiye muhabirliğini üstlendi. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler Ajansı, Milliyet, Hürriyet gazeteleriyle serbest olarak çalıştı.
1980 yılında ilk defa Sipa Press Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı. Polonya’da ünlü Gdańsk Grevi, İran, Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslararası platformda adını duyurmaya başladı. 1980, 12 Eylül darbesini daha önce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek, L’Express dergilerinin kapaklarında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı.
14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçaktan dünyada ilk kez hava korsanlarıyla bir röportaj gerçekleştirerek, Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. Aynı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı. 1980 yılından itibaren sürekli olarak Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Kuzey İrlanda, Çad ve Uzakdoğu’da meydana gelen savaşları görüntüledi. Time, Newsweek, Paris Match, Stern, Epoca gibi dergiler adına fotoğrafçı olarak mesleğine devam ediyor.
1986 yılında fotoğrafa ilaveten Türkiye’de 32. Gün adına başlattığı savaş TV muhabirliğini asıl mesleği ile birlikte sürdürmüştür. Yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci programı Türkiye’nin yanı sıra uluslararası TV kanallarında da yayınlanmıştır. Coşkun Aral, İZ TV’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.
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