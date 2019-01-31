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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31.01.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Çöp evden çıkanlar şaşkına çevirdi!

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Çöp evden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Amasya'da çevreye kötü kokular yayılan evde belediye ekiplerince yapılan temizlikte, 3 günde 20 ton çöp çıkarıldı. Çöplerin arasında 107 tabanca mermisi ile 3 bin liraya yakın para olduğu belirlendi.

Gökmedrese Mahallesi'nde Ali K.'ye ait evden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan komşular, durumu Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Çöp evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Eve giren ekipler, çöp yığınlarıyla karşılaştı. Torba ve poşetlere doldurularak evden çıkarılıp bahçede istiflenen yaklaşık 20 ton çöp, ekipler tarafından kamyonla 3 günde taşındı. Ekipler, ev sahibi Ali K.'ye de uyarıda bulundu.

Çöp evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Bölgede temizlik çalışmalarında da bulunan belediye ekipleri, evden çıkarılan çöplerin arasında teneke kutu içerisinde 107 tabanca mermisi ile 3 bin liraya yakın para olduğunu fark etti, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince, kentte kiraladığı evlere de çöp doldurduğu tespit edilen Ali K. hakkında işlem yapıldı. Ekipler mermilerine el koyarken, paraları ise Ali K.'ye teslim etti.

Çöp evden çıkanlar şaşkına çevirdi

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (31.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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