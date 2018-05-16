Çöp barajında ceset

Cesedin 65 gün önce bindikleri teknenin alabora olması sonucu baraj gölünde kaybolan Muhammet Ay'a ait olduğu sanılıyor. Borçka ilçesi Muratlı köyünde Muhammet Ay (50) ile Ekrem Aydın'ın (40) içinde bulunduğu tekne, 10 Mart 2018 günü Muratlı Baraj Gölü’nde alabora olmuştu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kaybolmuştu.



Olay sonrası bölgede dalgıçlar, AFAD ve vatandaşların katılımı ile haftalarca arama çalışması yapılmış ancak Ay'ın cansız bedenine ulaşılamamıştı. Zaman zaman baraj kapakları da açılarak suların çekilmesi ile Ay'ın cansız bedeni aranırken, bir sonuç alınamamıştı. Artvin AFAD Kurtarma, Jandarma ekibi ve Borçka Cumhuriyet Savcısı kontrolünde vinç yardımı ile sudan çıkarılan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.