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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.11.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

'Cono Aşireti'nin şifresi çözüldü

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'Cono Aşireti'nin şifresi çözüldü

Adana'da kandırdıkları 75 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 30'u tutuklu 51 şüpheli hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin telefon görüşmelerinde kendi aralarında kullandıkları özel kelimeler ve anlamlarına yer verildi

Kandırdıkları kişileri götürdükleri mahallelerde yağmaladıkları ileri sürülen 37’si kadın 51 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 30'u tutuklu olan şüpheliler için "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istenen iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Toplam 490 sayfadan oluşan, 75 müştekinin bulunduğu iddianamede, kadın şüphelilerin çeşitli yöntemlerle araçları durdurduğu anlatıldı. Kadınların kandırdıkları sürücüleri Yavuzlar Mahallesi'ne götürdükleri, şüpheli erkeklerin de kendi araçlarıyla kadınların bindiği araçları takip ettikleri aktarılan iddianamede, mahallede de diğer şüphelilerin hazır beklediği ifade edildi. 

İddianamede, mahalleye gelindiğinde ise şüphelilerin mağdurları yağmaladığı ve şifrelerini öğrendikleri kredi kartlarıyla da mahalledeki marketten sigara ve benzeri ürünleri satın aldıkları bilgisine yer verildi. Çeşitli yöntemlerle elde edilen para ve değerli eşyanın ise şüpheliler arasında eşit oranda paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, yağma olayları için de 15 farklı lüks otomobil kullanıldığı bildirildi. Sanıkların telefon görüşmelerinde de kendi aralarında belirledikleri özel kelimeleri kullandıkları belirtilen iddianamede, bazı kelimeler ile anlamları şöyle aktarıldı: 

"Aryalamak-Ağzını aramak, Çaltı-Mağdur, Carlatmak-Sorun çıkartmak-yaygara çıkartmak, Graba-Araba, Apa-Mahalle, Puşka-Silah, Manuş-Polis, Mul-Vatandaş, Zen-Kadın, Sayınlamak-Geri Vermek, Keriyor-Konuşuyor, Zanişlemek-Takip etmek-kaçmak, Lemişler-Almışlar, Yeken-Para, Arşınlamak-Kaçmak, Celletmek-Göstermek, Yanlatmak-Göndermek-Uzaklaştırmak, Güre-Erkek, Yemetlemek-İş Yapmak, Çitgerilemek-Dinlemek-Kaydetmek, Aşınlamak-Yağmalamak" 
İddianamede, sanıkların yağma suçlarını işlerken yaptıkları konuşmaların dökümlerine de yer verildi. 

Meydana gelen 75 ayrı olayın tek tek anlatıldığı iddianamede, sanıklar içinde en fazla hapis cezası 375 yıl ile Ceylan G. için istendi. Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. 

 

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