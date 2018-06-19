Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
Haberler >Gündem>‘Çok pişmanım’ diyen genç kız cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu

‘Çok pişmanım’ diyen genç kız cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu

İHA
19.06.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve duruşmada ‘çok pişmanım’ diyen genç kıza 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin TL adli para cezası verildi. Sanık kız, karar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

22 Şubat 2018’de polis ekiplerinin fiziki takibi sonrası Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde şüpheli genç kız F.K. ile A.Ö. arasında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. 100 TL karşılığında A.Ö.’ye 40 gram uyuşturucu madde sattığı tespit edilen F.K. polis ekiplerince yakalandı. F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık F.K. ile avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık F.K. mahkemede “Ben çok pişmanım, ne olur beni anneme bağışlayın” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası verdi. Karar sonrası sanık F.K. gözyaşlarına boğuldu.

Etiketler: uyuşturucu davası , uyuşturucu cezası , son dakika , haberler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri