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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.10.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Çok konuşulan 4 katlı bina yıkılıyor 

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Çok konuşulan 4 katlı bina yıkılıyor 

Rize’nin Muradiye Beldesi’nde dere yatağındaki 7 katlı binanın ardından yine dere yatağında bulunan 4 katlı binanın da yıkımı gerçekleşiyor.

Rize’de 2 Ağustos tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin sembolü haline gelen merkeze bağlı Muradiye Beldesi, Kömürcüler Köyü’ndeki 7 katlı binanın yıkımının ardından aynı bölgedeki 4 katlı kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının içerisinde bulunduğu binanın da yıkımına bugün başlandı. 

Ortalama 45 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle derenin üzerine inşa edilen, içerisinde kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı bina yıkım kararı nedeniyle geçtiğimiz günlerde istimlak edilmişti. Geçtiğimiz hafta Muradiye’de yıkımı gerçekleşen 7 katlı apartmanın ardından, dere yatağının tam üzerinde bulunan ve hem altından hem de yanından 1 dere akan 4 katlı binanın da yıkımına başlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı “Bizim Muradiye Merkez Cami’nin yanında zamanında kuran kursu olarak inşa edilmiş, şuan da belediye hizmet binası iş merkezi olarak kullandığımız 45 yıl önce yapılmış bir bina vardı. 7 katlı binanın yıkımı gündeme gelince biz Çevre ve Şehircilik Bakanımıza buranın da yıkılmasını teklif ettik. ‘Bizim böyle de bir problemimiz var, asıl sorunumuz budur, bizim buradan bu binayı kaldırmamız gerekiyor. Sizden destek istiyoruz’ dedik. Bu binayı da devletimiz kamulaştırdı. Burası da yeşil alan olacak” dedi.

Öte yandan yıkımın ve molozlarının kaldırılmasının birkaç gün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yıkım çalışmalarını izleyerek yıkımı cep telefonları ile görüntülemeyi ihmal etmedi.

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