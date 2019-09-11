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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Çok acı tesadüf! Böylesi görülmedi, iki ağabeyinin ardından...

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Antalya’da kaldırımda yürürken kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin çarpması sonucu ağır yaralanan gönüllü fahri trafik müfettişi 65 yaşındaki Niyazi Hayırlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözyaşı döken aile ise, araç sürücülerinin ehliyetlerinin dahi alınmadığını ileri sürerek, sürücülerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Öte yandan, Hayırlı'nın iki ağabeyini de yıllar önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Kaza 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (45) isimli araç sürücüsü ile Ö.G. (49) isimli araç sürücüsü, 1492 ve 1524 sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Araçlardan B.G.’nin kullandığı araç kontrolden çıkarak, o sıra kaldırımda yürüyen gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı’ya (65) çarptı. Kaza sonrası sürücüler yaralanmazken, Niyazi Hayırlı ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Hayırlı'nın ilk 24 saat içerisinde beyin ölümü gerçekleşti, ardından 4 gün sonrası hayata gözlerini yumdu. Kaza sonrası ifadeleri alınan her iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı ailesi ise, mahkemenin kararına itiraz etti.

"ONLAR EVİNE GİTTİ, EKMEK ALMAYA GİDEN BABAM BİR DAHA GELMEDİ"

Hukuk savaşı vermeye hazırlanan aileden Niyazi Hayırlı’nın kızı Gözde Çalık, kazanın yaşandığı yere gelerek açıklamalarda bulundu. Kazada her iki aracın kusurlu olduğunu ileri süren Çalık, sürücülerin serbest bırakılmasıyla acılarının katlandığını ifade etti.

Çalık, şunları söyledi:

“Babam kaza sonrası olay yerinde yere düşüyor, kalkmaya çalışıyor. Araç sahipleri araçlarından iniyorlar. Ambulans bir süre sonra geliyor ve babamı yaralı olarak hastaneye kaldırdı. O hastaneye girdikten 24 saat içinde beyin ölümü gerçekleşti. Savcı bu insanları tutuklama talebiyle değil, adli kontrolle nöbetçi mahkemeye sevk ediyor. Ortada ölümle sonuçlanan bir durum var buna rağmen tutuklama değil adli kontrolle sevk ediliyor. Nöbetçi mahkemede ifade verip evlerine gittiler ama ekmek için dışarıya çıkan babam evine bir daha gelmedi.”

"ADALETE İNANCIMIZI TEKRAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

Karara itiraz ettiklerini belirten Çalık, “Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. Benim kardeşimin 30 gün sonra düğünü vardı. Babamın hiçbir sağlık problemi yoktu. 65 yaşındaydı ama sapasağlamdı. Biz böyle bir acı yaşarken, bu insanların hiçbir şey olmamış gibi evlerinde oturmaları, hayatlarını devam ettirmelerini kaldıramadığımız için itirazda bulunduk. Bu talebimize de geri dönüş alamadık. Mahkeme gün verdi. Adalete inancımızı tekrar kazanmak istiyoruz. Bu insanların ehliyetlerine el konulmamış. Biz bunu sorduğumuz zaman, ‘Adli kontrolle serbest bırakılan şu aşamada el konulmaz. Mahkeme süreci başladıktan sonra talep ederseniz, hakim gerek duyarsa’ diyorlar. Ölümlü trafik kazası yapan iki insan ehliyetleri var, araçlarına herhangi bir uygulamada bulunma. Bu, ‘Buyur kardeşim adli kontrolle serbestsin, aynı hızda başka insanların canını yak’ demek oluyor bence. Bir araca yüzde 100 kusur, diğer araca tali kusur vermişler. Biz mahkeme sürecinde tali kusuru kabul etmeyeceğimizi söyleyeceğiz. Bizim için her ikisi de asli kusurlu” dedi.

20 YIL FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ YAPMIŞ

Babasının 30 yılı aşkın milli eğitim müfettişliği yaptığını da sözlerine ekleyen Çalık, “7 yıl önce emekli oldu. Aynı zamanda 20 yıldan uzun süredir gönüllü olarak fahri trafik müfettişliği yapıyordu. Araç kullanma konusunda birçok kişiye ders vermişti. Bizlere de o öğretti. Bu tip konularda inanılmaz dikkatli bir insandır” diye konuştu.

"SON GÖRÜŞÜM HASTANEDE OLDU"

Eşinin ölümüyle ilgili büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Sezer Hayırlı ise, “Kazadan 15 dakika öncesi eve geliyorum ekmek lazım mı diye aramıştı. Telefonu kapattıktan sonra telefonum çaldı, eşiniz kaza yaptı dediler. Geldiğimde ambulans götürmüştü. Komşular, bir şeyi yok diye beni sakinleştirmeye çalıştı ama kaza yapan araçları görünce mümkün değil dedim. Hastaneye gittiğimde görünce fenalaştım. Son görüşüm orada oldu” şeklinde konuştu.

Bölgede yaşayan diğer vatandaşlar da, söz konusu kavşakta çok sık kazalar yapıldığını ifade edip Niyazi Hayırlı’nın ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Hayırlı'nın iki ağabeyini de yıllar önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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