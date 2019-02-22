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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL - Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA)
22.02.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Çocukların oyunu yangın çıkardı

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Çocukların oyunu yangın çıkardı

İstanbul, Sultangazi'de evde oyun oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangında korku dolu anlar yaşandı

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  • Sultangazide çocuklar oyun oynarken yangın çıkardı
  • Sultangazide çocuklar oyun oynarken yangın çıkardı
  • Sultangazide çocuklar oyun oynarken yangın çıkardı
  • Sultangazide çocuklar oyun oynarken yangın çıkardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, Esentepe Mahallesi 2425 sokaktaki  5 katlı sitede öğle saatlerinde çıktı. İddiaya göre, anne ve iki çocuğun bulunduğu en üst kattaki dairede, oyun oynayan çocuklardan biri yangın çıkardı. Yangında anne ve çocukları büyük bir korku yaşarken, çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ÇOK KORKTUM"

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Apartmanın üçüncü katında bulunan Şükrüye Yıldırım (77), pencereye çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Yıldırım, itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edildi. Yaşadığı korku yüzünden okunan Yıldırım, itfaiye erlerine teşekkür etti. 

"YARDIM SESLERİNİ DUYDUM"

Bir bina sakini, "Küçücük bir çocuk var. Daire tutuşmuş. Açtım kapıyı dumanlar vardı. Kadın kapıyı yumrukluyor, kapıyı açamadım. Bende de astım var. Kapıyı açamadım. İki çocuk bir kadın vardı içeride. Onları aldılar çıkarttılar buradan. Durumları iyi" diye konuştu.

 

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