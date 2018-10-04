'Çocuklarımı kendimle öbür dünyaya götüreceğim' demiş! Korkunç olayda ceza kesinleşti
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 6 yıl önce çocuklarıyla Fırat Nehri'ne atlayan anneye, oğlunun ölümüne, kızının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle müebbet ve 11 yıl 8 ay hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını onadı. Annenin kıyafetlerinden çıkan "Çocuklarımı kendimle öbür dünyaya götüreceğim" ifadesinin yer aldığı mektup delil sayıldı.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 6 yıl önce çocuklarıyla Fırat Nehri'ne atlayan anneye, oğlunun ölümüne, kızının yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle müebbet ve 11 yıl 8 ay hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını onadı.
Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, itiraz üzerine Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince çocuklarını kendisiyle intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan F.T'ye "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen müebbet ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin kararı inceledi.
Verilen hükümde hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığını, ispat bakımından delillendirmenin yerinde olduğunu ve eylemin doğru nitelendirildiğini kaydeden daire, yerel mahkemenin kararını uygun buldu.
Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.
OLAY
Gaziantep'te yaşayan F.T, 2012 Aralık ayında Şanlıurfa'daki Birecik Köprüsü'nden çocuklarıyla Fırat Nehri'ne atlamıştı. Anne ile 2 yaşındaki kızı M.T. çevredekiler tarafından kurtarılmış, 4 yaşındaki oğlu A.T'nin cansız bedenine 2 hafta sonra ulaşılmıştı.
Nehre atlamadan önce çıkardığı kıyafetinde "Çocuklarımı kendimle öbür dünyaya götüreceğim" ifadesinin yer aldığı mektup bulunan kadın, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.
F.T. savunmasında "çocukları nehre kendisinin atmadığını" öne sürmüş ancak üzerinden çıkan mektup mahkemece delil sayılmıştı.
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