Çocukları sokaktan okula kazanıyor

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Sedat Kayaokay, yaptıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Gece sokağa çıkıyor, parklara gidiyor, çocukların evlerini ziyaret ediyorum. İnternet kafelere bakıyorum. Öğrencilerle ve eğitim çağında olan gençlerle konuşuyorum. Ekonomik durumlarının iyi olmadığını, madde bağımlısı arkadaşlarının olduğunu anlatanlar oluyordu. Yardım etmek için okulun deposunu temizleyip tekvando konusunda eğitimi olan fırıncı arkadaşım Cuma Yakışık’ın desteğiyle çocuklara sosyal etkinlik alanı yaratmaya çalıştık. Öğrenilmiş çaresizlik, kenar semt algısını yenmek istedik. Çevredeki insanlardan hayalperestlik olarak gören de, boş iş diyen de oldu.”



SPOR SALONU YAPTI

Olumsuz tepkilere kulak asmayıp çalışmaya devam eden müdür, 1.5 yıldır spor solonu haline getirdiği depoda eğitim verilmesini sağlıyor. Hafta içi okul öğrencileri, hafta sonu ise mahalledeki gençler tekvando öğreniyor. Turnuvalardan ödülle dönenler, derece yapanlar oluyor. “Temel amaç, çocukları kötü ortamlardan uzak tutmaktı. Bunu başardık” diyen Kayaokay, “Öğrencilerin özgüvenleri arttı, madde bağımlılığı tehlikesi altındakiler milli sporcu olacağını söylüyor. Sevildiklerini, onlara değer verildiğini anlıyorlar. Mahalle halkı ve aileler de sevgi gösteriyor.”



ÖRNEK OLACAĞIM

ERKAN Gümüş 7’nci sınıfa gidiyor. İşsiz bir baba ile ev hanımı bir annenin 5 çocuğundan biri. Sokakta tanıştığı öğretmeni sayesinde bıraktığı okula tekrar başladı. 1.5 yıldır okula devam eden Gümüş’ün tekvandoda Türkiye 4’üncülüğü var. “Paramız yoktu, sokaklarda geziyordum. Şimdi milli sporcu olup kötü davranışı olan arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum” diyen öğrenci, zararlı alışkanlıkları bıraktığı için çok mutlu.







SPOR OLMASA EVDEN ÇIKMAZDIM

MÜNİRE Kaplan ise 18 yaşına basmak üzere. Ailesi okula göndermediği için açık lisede okuyan Münire, “Bir yıldır tekvando eğitimi alıyorum. Okula gitmiyorum, eğer spor olmasaydı dışarı çıkamayacaktım. Gün boyunca evde olacaktım. Kendimi iyi hissediyorum. Bu yüzden mutluyum” diyor.



TOPLAMA SİNEMA SİSTEMİ

Çevre okullardan kullanılmayan, bozuk projektör aletlerini toplayıp tamir ettirerek kurduğu sinema odasıyla da gençlere ulaşıyor Kayaokay. Daha önce hiç sinemaya gitmeyen mahallenin gençleri, okula gitmeyen çocuklar için haftanın bir günü film gösterimi yapılıyor. Bağımlı, çevresinde tehlikeli madde kullanan, aile bireylerinden biri hapiste olan, gecekonduda yaşayan çocukların projeden faydalanmasını sağlıyor. Müdür Sedat Kayaokay, okula giden ve gitmeyenlerin yan yana olduğu çalışma sonucunda disiplin sorununun ortadan kalktığını, başarı düzeyinin arttığını söylüyor.