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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
10.09.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Çocuk mahkemesinden çıkıp dehşet saçtılar

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Çocuk mahkemesinden çıkıp dehşet saçtılar

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi önünde yaşanan ve iki kişinin yaralandığı silahla saldırı olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan A.U. ve B.A. isimli şahıslar ile saldırıya uğrayan C.Y. isimli şahsın aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3’üncü Çocuk Mahkemesi’nde duruşmaya çıktıkları, mahkemenin ardından tekrar karşılaştıkları esnada silahlı saldırının yaşandığı öğrenildi. Polisten kaçarken yaralı olarak ele geçirilen B.A. ile saldırıya uğrayan C.Y.’nin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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  • Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
  • Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
  • Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
  • Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
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İstanbul Anadolu Adliye Sarayı önünde saat 11:30 sıralarında motosikletli iki şahıs, bir grubun üzerine silahla ateş açmış ve bir kişiyi yaralamıştı. Saldırgan şahıslardan biri de kaçmaya çalıştıkları esnada polis tarafından yaralı olarak ele geçirilmişti.

Saldırgan şahısların isimlerinin A.U. ve B.A., saldırıya uğrayarak yaralanan kişinin adının C.Y. olduğu öğrenildi. Şahısların aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3’üncü Çocuk Mahkemesi’nde duruşmaya çıktıkları, mahkemenin ardından tekrar karşılaştıkları ve silahlı saldırı olayının da bu esnada meydana geldiği öğrenildi.

Saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçmaya çalıştıkları esnada polisin ‘dur’ ihtarına uymadılar. Bunun üzerine polisler B.A. adlı şahsı yaralı olarak ele geçirdi. Kaçan diğer şahıs da kısa sürede yakalanırken olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan C.Y, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı şüpheli B.A ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında İstanbul Anadolu Adliye Sarayı önünde bir silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda bir kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyenlerden bir kişi de polisin müdahalesiyle yaralı olarak ele geçirilmiştir." hatırlatması yapılarak, "Aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3'üncü Çocuk Mahkemesi'nde duruşmaya çıkan taraflar, mahkeme çıkışında tekrar karşılaşmış, A.U ve B.A isimli şahıslar, C.Y isimli şahsa silahla ateş ederek yaralanmasına neden
olmuştur. " denildi.

Açıklamanın devamında, "Motosikletle kaçmaya başlayan şüphelilere olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahale etmiş, 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden B.A yaralı olarak ele geçirilmiştir. Kaçan diğer şüpheli de kısa sürede yakalanmış, olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan C.Y, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, diğer yaralı şüpheli B.A ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
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