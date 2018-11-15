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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
15.11.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay, onu dövene 1,5 yıl hapis cezası

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Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay, onu dövene 1,5 yıl hapis cezası

KONYA'da sosyal medya üzerinden evine davet ettiği F.E.'yi (12), taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Ali Sağdıç (45), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sağdıç'ı gözaltına alınmadan önce dövdüğü ileri sürülen Murat D. (41) ise açılan kamu davasında 1,5 yıl hapse mahkum edildi. Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanan Murat Doğar, ''Kimsesiz bir çocuğa cinsel saldırıda bulunan bir insanı dövdüğüm için cezaevine girmek istemiyorum" dedi.

​Meram ilçesi Saadet Mahallesi'nde oturan, geçimini günlük işler yaparak sağlayan Ali Sağdıç, ilköğretim öğrencisi F.E.'ye sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlık isteği yolladı. Eşinden boşanan Ali Sağdıç, F.E.'nin bu istekleri reddetmesine rağmen, ısrarla istek yollamaya devam etti. Sağdıç, bir süre sonra arkadaşlık isteğini kabul eden F.E.'yi "Evime gelip misafirim ol. Birlikte güzel vakit geçirelim" diyerek davet etti. F.E. de bu isteği geri çevirmeyip eve gitti. Ali Sağdıç, evde F.E.'ye cinsel saldırıda bulundu. Küçük çocuk, bunun üzerine evden kaçtı.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Ali Sağdıç, bu olaydan 1 yıl sonra F.E.'ye sosyal medya üzerinden yeniden mesaj attı. F.E., kendisine atılan, "Seni özledim. Seveyim seni. Evim çok sıcak. Kiracı da evde yok" mesajlarını yakınlarına gösterdi. Evinde kaldığı yakını Muharrem S. de, F.E.'ye, Sağdıç'ı iş yerine çağırmasını istedi. Ali Sağdıç, 28 Haziran 2017 tarihinde F.E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Muharrem S., Ali Sağdıç'a, ''Senin derdin ne, bu çocukla ne yapmaya çalışıyorsun'' deyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muharrem S., Sağdıç'a tokat attı. O sırada gürültüyü duyan Muharrem S.'nin yan komşusu Murat Doğar, geldi. Ali Sağdıç'ın F.E.'ye tacizde bulunduğunu öğrenince, şüpheliye sopayla vurdu. Çağırılan polise teslim edilen Sağdıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ali Sağdıç hakkında hazırlanan iddianame, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi, hakkında dava açıldı. Ali Sağdıç, duruşmadaki savunmasında, "F.E.'nin anne ve babası olmadığından ona bir baba gibi yaklaştım. F.E.'ye tecavüz etmedim. Onunla herhangi bir cinsel birlikteliğim olmadı" dedi. Mahkeme heyeti, Sağdıç'a, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

DÖVDÜĞÜ İÇİN CEZA ALDI

Mahkeme aşamasında Ali Sağdıç'a gözaltına alınmadan önce dövdüğü ileri sürülen Muharrem S. ve komşusu lokanta işletmecisi Murat Doğar hakkında, 'Kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan kamu davası açıldı. Tutuklu Ali Sağdıç da dava sırasında her iki kişiden de şikayetçi oldu.

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, iş yerinin kapısı kilitli olmadığı için 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçunun işlenmediği kanaat getirdi. Muharrem S. 'kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Muharrem S.'nin F.E.'nin yakını olduğu ve suçu tahrik altında işlediği için cezayı 3 ay 3 güne indirip, 'hükmün açıklamasının geri bırakılmasına' karar verdi. Heyet aynı suçtan yargılanan Murat Doğar'a da 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sopa kullandığı ve Ali Sağdıç.'ın vücudunda kemik kırığı oluştuğu için bu ceza 1,5 yıla çıkartıldı. Doğar'ın, daha önce karıştığı başka bir kavgada silah kullandığı ve o olaydan dolayı infazı bulunduğundan cezası ertelenmedi.

'SAPIK YÜZÜNDEN HAPİS YATMAK İSTEMİYORUM'

Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden Murat Doğar, kimsesiz bir çocuğa taciz olayını duyunca sinirlerine hakim olamadığını belirtti. Daha önce karıştığı bir olaydan dolayı aldığı cezanın infazı bulunduğu için de aldığı 1,5 yıl hapis cezasını cezaevinde geçirmek zorunda kalacağını ifade eden Doğar, ''Keşke yapmasaydım. Ancak kimsesiz bir çocuğa yapılan cinsel saldırı sonucu kendime hakim olamadım. Hakkımda açılan kamu davası nedeniyle 1,5 yıl hapse çarptırıldım. Ben bir sapık dövdüm diye bu cezayı yatmak istemiyorum. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yapacağım. Para cezasına çevrilmesine razıyım. Dövdüğüm kişi, 12 yaşındaki bir çocuğa 'cinsel istismar' suçundan hüküm giymiş bir kişi. Yaptığım yanlış, fakat benim yerimde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi." diye konuştu.

 

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