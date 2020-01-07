‘Çocuk gelin’e kadın tepkisi

KAMUOYUDA ‘çocuk gelinler’ olarak bilinen ve kız çocuklarını cinsel istismar failiyle evlenmeye teşvik edeceği söylenen yasal düzenleme ile ilgili tartışmalar 2016’da başladı. Hükümet içinde henüz nokta konulmayan ancak bu ay içinde TBMM’ye gelmesi beklenen ikinci yargı paketinde yer bulması beklenen düzenleme için tartışma sürüyor. Bu yüzden düzenleme henüz netleşmedi. Bu konu hükümet içinde de çok tartışma yaratıyor. Bir grup, çocuk ile cinsel istismar faili arasındaki yaş farkı ne olursa olsun bu kişilere af getirilmesini istiyor.

YAŞ FARKI KAÇ OLMALI?

En çok tartışma ise yaş farkının 15 ya da 10 olması üzerinde yapılıyor. Küçük yaştaki kız çocuğuyla birlikte olduğu için cezaevlerinde yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor. Yaş farkı hiç aranmazsa bu kişilerin tamamı cezaevinden çıkacak.

Eğer hükümet karar alırsa, İnfaz Yasası’na bu konu hakkında hüküm konulacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir süre önce Hürriyet’e, bu hükmün infaz yasasına konulmasına ilişkin henüz bir karar olmadığını söylemişti.

CEZASIZLIK TEŞVİK EDİYOR

Bu yasa nedeniyle kadınlar dün İstanbul, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muğla ve Adana’nın da aralarında bulunduğu 48 yerde meydanlara çıktı, “Çocuk istismarının affı olmaz” dedi. Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu’nun İstanbul’da yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz.”

VİCDAN KABUL ETMEZ

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu: “Cinsel istismarcıya af niteliğinde getirilecek hiçbir yasal düzenleme hukuken ve vicdanen toplumda kabul görmeyecektir. Çocukların cinsel istismarına, tecavüze evlilik kılıfı ile meşruluk kazandırmak, cezaların caydırıcılığını ortadan kaldıracaktır. Bir kerelik af getirmek demek, daha sonraki tarihlerde işlenen cinsel istismar suçu faillerine de affın yolunu açacaktır. Eğer çocuğun babasının hapiste olması nedeniyle bir mağduriyet yaşandığı belirlenirse, af yerine, sosyal devlet gereğinin yerine getirilmesi gerekir.”

BU YASAYI KİM, NEDEN İSTİYOR

TCK 103 Kadın Platformu’ndan avukat Selin Nakıpoğlu: “2016’dan beri çeşitli gerekçelerle gündeme getirilen ‘çocuk evliliklere af’ düzenlemesi nedenini bilmediğimiz bir şekilde yeniden gündeme taşınmaya çalışılıyor. 2016 yılında kadınlar olarak bu yasa tasarısına öyle bir tepki verdik ki geri çekmek zorunda kaldılar. Ancak bu tarihten sonra adım adım bu tasarıyı getirmeye çalışıyorlar. Bu, erken ve zorla evlendirilmiş çocukların, çocuk annelerin artmasının yolunu açan bir düzenleme. Biz neden daha geri olan bu yasanın sürekli Meclis’te gündeme geldiğini öğrenmek istiyoruz. Bu yolla kimlerin tahliye edilmesi planlanıyor? Bir kez daha altını çiziyoruz, çocuk istismarının affı olmaz.”

91 BİN KİŞİ İMZA VERDİ

Change.org’da konuyla ilgili kampanya başlatıldı. “Kız çocuklarını, cinsel istismar uygulayan kişiyle evlendirmeye teşvik eden yasalara hayır” başlığını taşıyan imza metninde “Siz 15 yaşındaki kızınıza tecavüz eden 30 yaşındaki kişinin onunla evlenmesini ister misiniz?” sorusu yer aldı. Kampanyayı şimdiye kadar 91 bin kişi imzaladı.