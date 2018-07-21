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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.07.2018 - 00:04, Son Güncelleme:

Çocuk gelin davasında '13 yaş' ayıbı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Çocuk gelin davasında '13 yaş' ayıbı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak geldiği Türkiye’de 13 yaşında imam nikâhıyla evlendirilen ve hamile kalan kız çocukla ilgili davada mahkeme tartışmalı bir karara imza attı. ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ndan yargılanan eşi ve anne “Yasaları bilmiyor” gerekçesiyle beraat etti. Hukukçular “Kanunu bilmemesi mazeret sayılamaz” diyerek karara tepki gösterdi. Haberin detayları şöyle:

DOKTOR BİLDİRDİ
Dava dosyasına göre, yaklaşık 4 yıl önce Fatma C. isimli kız çocuğu Suriye iç savaşından kaçarak ailesiyle birlikte Ankara’da yaşamaya başladı. 13 yaşındaki Fatma C., 2017 yılında akrabası Abdulkerim J. (26) ile imam nikahıyla evlendirildi. Küçük kız, bu evlilikten hamile kaldı. Alemdağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi, yaşı küçük kızın hamileliğini tespit etmesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdulkerim J. ve çocuğun annesi Emanı B. hakkında soruşturma başlattı.

'NİTELİKLİ İSTİSMAR'
Soruşturma sonucunda Cumhuriyet Savcısı Emine Avcıoğlu, Abdulkerim J. hakkında ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından, anne Emanı B. hakkında ise ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına iştirak etme’ suçlarından dava açtı. İddianamede, Fatma C.’nin eşinden şikâyetçi olmadığı, Abdulkerim J.,’nin mağdurun rızası ve isteğiyle cinsel ilişkiye girdiklerini beyan ettiğine dikkat çekilerek, “Şüpheli Abdulkerim’in 15 yaşından küçük mağdureye karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işlediği, mağdurun annesi şüphelinin de bu suçlara iştirak ettiği anlaşılmıştır” denildi.

‘YASAYI BİLMİYORDUK'
Davanın ilk duruşması 16 Temmuz’da Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Abdulerim J. savunmasında, “Suriye vatandaşı olarak Türkiye’deki ceza mevzuatını bilebilecek durumda değilim. Suriye insanı olarak Suriyeli bir kadın ile Suriye’deki düzene göre evlendim” dedi. Sanık anne Emanı B. de şunları söyledi: “Korusun, kollasın diye kızımın evlenmesine müsaade ettim. Suriye yasalarına göre 13 yaşını bitirmiş bir kız çocuğu evlenebilir. Yaptığımız Suriye mevzuatına göre bir evliliktir.”

'HATA' DEDİLER
Savcı mütalaasında, sanıkların suç kastı ile hareket etmediklerini, eylemlerinin özellikle TCK 30. Maddesi’nde ifadesini bulan ‘hata’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, beraatlerini talep etti. Mahkeme, ilk duruşmada sanıkların beraatına karar verdi. Kararda, şöyle denildi: “Yabancı devlet vatandaşı olan sanıkların, suç tarihinde 13 yaşında olan mağdura yönelik fiillere dair TCK hükümlerine göre müsnet suçların kanuni tanımındaki mağdurun yaşından kaynaklı yasal unsurları bilmeden hareket ettiklerinin anlaşılması karşısında, TCK’nın 30/1 maddesi uyarınca kasıtlarının bulunmadığının kabulü gerektiğinden TCK 30/4 maddesi hükmü doğrultusunda işlenen fiillerin haksız oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düşen sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.”

'KANUNLARI BİLMEMEK GEREKÇE OLAMAZ'

Çocuk gelin davasında 13 yaş ayıbı

ANKARA Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Avukat Ceren Kalay Eken karara tepki göstererek, şunları söyledi:

“Türkiye’de işlenen her suç Türkiye mahkemeleri tarafından yargılanır. Sanığın milliyeti, dil bilmemesi, kanunu bilmemesi mazeret sayılamaz. TCK 103. Maddesi’nde hüküm çok açıktır. 15 yaşın altındaki çocuğun rızasına bakamazsınız.

Kocanın suç işleme kastı olmadığından beraatına karar verilmesi tam bir hukuk katliamıdır. Evlilik adı altında çocukların cinsel istismarının mahkemeler tarafından hoş görülmesini kabul edemeyiz. 13 yaşındaki çocuğun yeri okul sıralarıdır, bebek beşiğinin başı değildir.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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