Çocuk felci nedir? Çocuk felci nasıl anlaşılır?
Genellikle yaz ve sonbahar aylarında küçük yerel salgınlar biçiminde ortaya çıkan çocuk felci, 40 °C'ı bulan yüksek ateş, şiddetli baş ağrıları, bulantılar ve sırt ağrılarıyla başlar. 4-5 gün sonra kasları iki yanlı, ama bakışımsız olarak etkileyen gevşek felç yerleşir, 2-3 hafta sonra, bazı kaslar bütünüyle normale döner, bir bölümüyse hiç düzelmez. İşte, çocuk felci hastalığıyla ilgili diğer detaylar!
Çocuk Felci Hastalığı (poliomyelit), Çocuk Felci virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Çocuk Felci virüsü vücuda ağız yoluyla girer, boğazda ve bağırsaklarda çoğalarak vücudun diğer bölümlerine yayılır. Başlangıç şikâyetleri ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma, kol ve bacak ağrısıdır.
Bulguları:Yaklaşık 200 vakada bir tanesinde virüs omuriliğe geçerek orada kasların hareketini sağlayan sinir hücrelerinde harabiyet yapar ve felçlere neden olur.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Virüsü saptamak için, dışkı analizleri, boğaz çalkantı suyu veya beyin-omurilik suyu kullanılabilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Çocuk Felci Hastalığının tedavisi yoktur. Çocuk Felci virüsü ile enfekte olan çocukların %95’inden fazlasında belirti görülmez. Belirtili vakalarda %1’inden azında, genellikle bacaklarda felç ortaya çıkar ve tedavi ile düzelmez.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Tedaviden ziyade dikkat edilmesi gereken husus hastalıktan korunmadır. Bunun için kullanılan yöntem aşıdır. Çocuk felci aşısı ülkemizde kullanılmakta olup çok güvenilir ve etkilidir.
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