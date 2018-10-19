Çocuğun suçu ne?
Araçları hurdaya çıkanları dolandıran çeteye yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Bir kadın şüphelinin, izleyenler ve kameralar önünde adliyeye sevk edilirken kucağında bulunan çocuğunun minik eliyle yüzünü kapatmaya çalışması vicdanları yaraladı. 4 yaşındaki çocuğun böylesine teşhir edilmesi ise tepkilere neden oldu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini 'sigorta şirketi yetkilisi' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekât polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler 1'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira topladığı ortaya çıktı. Çete lideri Okan A.'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın şüphelinin adliyeye sevk edilirken kucağında bulunan çocuğunun yüzünü gizlemesi, minik çocuğun da eliyle yüzünü kapatmaya çalışması vicdanları yaraladı.
Çete lideri Okan K.’nın annesi Aynur E.’nin de çeteye banka hesabını vererek kullandırdığı ve karşılığında para aldığı ileri sürülerek, kadının da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Annenin, 4 yaşlarındaki çocuğunu da bakacak kimsesi olmadığı için yanında getirdiği belirtildi.
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