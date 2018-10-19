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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağlar ÖZTÜRK Nuri PİR/DHA-İHA
19.10.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

Çocuğun suçu ne?

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Çocuğun suçu ne?

Araçları hurdaya çıkanları dolandıran çeteye yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Bir kadın şüphelinin, izleyenler ve kameralar önünde adliyeye sevk edilirken kucağında bulunan çocuğunun minik eliyle yüzünü kapatmaya çalışması vicdanları yaraladı. 4 yaşındaki çocuğun böylesine teşhir edilmesi ise tepkilere neden oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini 'sigorta şirketi yetkilisi' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekât polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler 1'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira topladığı ortaya çıktı. Çete lideri Okan A.'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın şüphelinin adliyeye sevk edilirken kucağında bulunan çocuğunun yüzünü gizlemesi, minik çocuğun da eliyle yüzünü kapatmaya çalışması vicdanları yaraladı.

Çete lideri Okan K.’nın annesi Aynur E.’nin de çeteye banka hesabını vererek kullandırdığı ve karşılığında para aldığı ileri sürülerek, kadının da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Annenin, 4 yaşlarındaki çocuğunu da bakacak kimsesi olmadığı için yanında getirdiği belirtildi.

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