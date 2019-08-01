Çocuğum hangi okula gidecek? Okula başlama yaşı 2019 için kaç olacak?
Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. On binlerce velinin bu yıl okul çağına gelmiş olan çocuklarının hangi okula gideceğini sorguladığı çocuğum hangi okula gidecek sorusu, E-Okul üzerinden yanıt buldu. Peki, Okula başlama yaşı 2019 yılı itibariyle kaç oldu? İşte, çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı ve okula başlama yaşı hakkında bazı bilgiler
Okula başlama yaşı ve çocuğum hangi okula gidecek sorusu son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Çocuklarının hangi okula gideceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, okula başlama yaşı kaç olacak ve çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
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Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.
2013 YILINDA DOĞANLAR İÇİN ZORUNLU İLKOKUL ÇAĞI
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|80
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|ŞUBAT
|79
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MART
|78
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|NİSAN
|77
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MAYIS
|76
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|HAZİRAN
|75
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|TEMMUZ
|74
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|AĞUSTOS
|73
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EYLÜL
|72
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EKİM
|71
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|KASIM
|70
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|ARALIK
|69
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2014 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|68
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|ŞUBAT
|67
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|MART
|66
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|NİSAN
|65
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|MAYIS
|64
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|HAZİRAN
|63
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|TEMMUZ
|62
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|AĞUSTOS
|61
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EYLÜL
|60
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EKİM
|59
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|KASIM
|58
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|ARALIK
|57
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2015 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|56
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|55
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|54
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|53
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|52
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|51
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|50
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|49
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|48
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|47
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|KASIM
|46
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ARALIK
|45
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2016 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|44
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|43
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|42
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|41
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|40
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|39
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|38
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|37
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|36
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|35
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|KASIM
|34
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|ARALIK
|33
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
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