Çocuğum hangi okula gidecek? MEB'den E Okul kayıt sorgulama ekranı
Okula başlama yaşında yapılan değişiklik ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile veliler 'Çocuğum hangi okula başlayacak?' ve 'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya dair E-Okul aracılığıyla ilkokula başlama yaşı otomasyonunu yayımladı. Peki, ilkokula başlama yaşı otomasyonu nasıl kullanılır? İşte, E Okul kayıt sorgulama ekranı.
İlkokula başlama çağında çocuğu olan veliler, okulların açılmasına günler kala, ilkokul kayıtları hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. MEB, geçtiğimiz sene olduğunu gibi bu yılda, kafa karışıklığını önlemek adına 'Çocuğum hangi okula gidecek' ekranını velilerin hizmetine sundu. İlkokula başlama yaşı otomasyonu ile birlikte, veliler hem çocuklarının hangi okula başlayacaklarını hem de ilkokula başlama yaşı hesaplamalarını gerçekleştirecek. Peki, İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sistemin ne zaman açılacağına dair bilgi yer almazken, sistemin açılıp açılmadığını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz;
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYIN
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki otomasyon üzerinden doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.
Örnek doğum tarihleri şu şekilde;
01.01.2006: Çocuğunuz 164 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2007: Çocuğunuz 152 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2008: Çocuğunuz 140 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2009: Çocuğunuz 128 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2010: Çocuğunuz 116 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2011: Çocuğunuz 104 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2012: Çocuğunuz 92 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2013: Çocuğunuz 80 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2014: Çocuğunuz 68 aylık olduğundan Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfına kaydı yapılır.
Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
01.01.2015: Çocuğunuz 56 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2016: Çocuğunuz 44 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2017: Çocuğunuz 32 aylık olduğundan Anasınıfı, Anaokulu, Uygulama Sınıfına kayıt yaşı uygun değildir.
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