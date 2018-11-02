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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
02.11.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Çocuğa istismar sanığı kendini böyle savundu: Dondurma ısmarladım

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Çocuğa istismar sanığı kendini böyle savundu: Dondurma ısmarladım

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan B.D. (62) hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. B.D. ifadesinde, "Mağdur kızı istismar etmedim. Ona elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım" dedi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., iddiaya göre, geçen eylül ayında markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.'yi marketin önünde yakaladı. Çevredekiler B.D.'yi jandarma gelinceye kadar dövdü. Jandarmanın gözaltına aldığı B.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

'SENİN O GÖZLERİNE AŞIK OLDUM'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli B.D.'nin olaydan bir süre önce bir markette alışveriş yaparken elindeki peynirleri yere düşürdüğü, o sırada alışveriş için annesiyle gelen A.A.'nın şüpheliye yardım ettiği, A.A. ve annesinin marketten çıkarken elektrikli bisikletle bekleyen B.D.'nin elindeki paraları salladığı belirtildi. İddianamede, olay tarihinde ise içecek almak için markete giden A.A.'nın yanına otomobille gelen B.D.'nin, kendisini eve bırakmak istediğini söylediği, duran otomobile binen A.A.'ya da "Sen olgunlaşmışsın, senin o gözlerine aşık oldum, seni çok seviyorum" dediği belirtildi. Araçtan inen A.A.'nın aynı markete geri döndüğü, B.D.'nin de kızın peşinden markete girdiği kaydedilen iddianamede, "Mağdurun dondurma reyonuna yaklaştığı sırada şüphelinin mağduru taciz ettiği, mağdurun şüpheliyi iteklediği, şüphelinin mağdurun sırt kısmına dokunduğu, şüphelinin mağdurdan telefon numarası istediği ve şüphelinin mağdurun ikameti önünde dolaştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Çocuğa istismar sanığı kendini böyle savundu: Dondurma ısmarladım

'ONA DONDURMA ISMARLADIM'

B.D. ise ifadesinde, "Mağdur kızı istismar etmedim. Ona elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım. Kız çocuğu ben markette poşetleri düşürünce bana yardım etti, olay günü onu markette görünce ödüllendirmek amacıyla dondurma aldım" dedi.

İddianamede, marketin güvenlik kamera kayıtlarının de incelendiği ve şüpheli B.D.'nin suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, "Sadece ödüllendirmek amacıyla dondurma aldığı yönündeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına, dosyada bulunan CD çözüm tutanağında şüphelinin mağdurun omzuna ve beline elini attığı hususları göz önüne alındığında itibar edilmemesi gerektiği, şüphelinin mağdurun ikametinin önünden defaatle geçtiği, yaşı göz önüne alındığında mağdurun beyanlarına itibar edilmesi gerektiği, şüphelinin sarkıntılık yapmak suretiyle 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede sanığın 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Olayla ilgili dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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