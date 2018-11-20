CNN TÜRK'te, Buket Aydın ile 40'ın bu haftaki konuğu Yılmaz Vural
CNN TÜRK'te, 21 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de, Buket Aydın'ın sunduğu "40"a, Teknik Direktör Yılmaz Vural konuk olacak.
Buket Aydın, Yılmaz Vural'a 40 cesur soru soracak, 40 cesur yanıt alacak.
Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin başına geçmek için Ali Koç'tan söz aldı mı? 3 büyük takımı çalıştırmamış olması içinde ukte mi? 2-3 ay çalışıp sezonu tamamlamak işine mi gelmiyor?
Türk futbolu neden bitmek üzere? "40" bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Yılmaz Vural'ın açıklamaları Çarşamba saat 21:00'da Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak.
"40"ta, sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle