Çirkinlik yıkılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇirkinlik yıkılıyor
GeriGündem Çirkinlik yıkılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gülistan ALAGÖZ
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çirkinlik yıkılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çirkinlik yıkılıyor

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı. Mühürlenen projelere tebligatlar gönderilerek aykırılıkların 1 ay içinde düzeltilmesi istendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre de 4 projede yıkım süreci başladı. Bakanlık yetkilisi, “Firmaların bir kısmı kendi ekibi ile süreci tamamlıyor. Bir kısmında firma ve bakanlık birlikte süreci yönetiyor. Mühürleme süreci 20 Ağustos’ta başladı ve sonraki günlerde devam etti. Dolayısıyla her projenin son yıkım tarihi farklı. Biz tek tek kontrolleri yapıp gerekli adımları atıyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos’ta Bodrum sahillerini gezmiş ve kaçak yapıların mühürlenmesi sürecini başlatmıştı.

Çirkinlik yıkılıyor

21 PROJE MÜHÜRLENDİ

Küçükbük Koyu’nda 330 villa ve bir otelden oluşan projede önce asansör kulesinin yıkıldığını belirten yetkili, bakanlık desteğiyle imara aykırı evlerde de yıkım yapıldığını dile getirdi. Gümbet, Yalıçiftlik ve Gölköy’de mühürlenen projelerde firmaların kıyı ve karadaki imara aykırı yapıları yıkmaya başladıklarını ifade
eden yetkili, firmaların gerekli adımları atmaması halinde bakanlık ekipleri tarafından yıkımların gerçekleşeceğine vurgu yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Bodrum’da bugüne kadar 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi olan 21 proje mühürledi. Yine Bodrum’da uydu görüntüleriyle yapılan tespit sonrası 98 adet yapıya ait imar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgesi iptal edildi. 91 yapı için de değerlendirme sürüyor. Bodrum haricinde 12 ilçede çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer “Marmaris’te 550, Fethiye’de 495, Seydikemer’de 368, Datça’da 228, Köyceğiz’de 186, Menteşe’de 159, Ortaca’da 150, Milas’ta 147, Ula’da 133, Dalaman’da 62, Yatağan’da 27, Kavalıdere’de 6 yapıda aykırılık tespit edildi. Bu ilçelerde toplam 2 bin 511 adet yapıda aykırılık var. 447 adedinin yapı kayıt belgesi iptal edildi” dedi. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da da kaçak yapı avını ve yıkımları başlattı. İlçe ilçe tespit süreci devam ediyor.

Çirkinlik yıkılıyor

PROJE REVİZE EDİLİYOR

Mühürlenen ve yıkım süreci başlayan The Bo Viera projesini hayata geçiren Besa Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Bodrum’un değerinin farkındayız ve bunu içselleştirdik. Bodrum’un mimarisi konusundaki hassasiyeti gözeterek projeyi revize ediyoruz. Ruhsatta öngörülenin çok üzerinde bir iyileştirme yapacağız. Tatil evi satın alan müşterilerimizin haklarını da gözeteceğiz. The BO Viera tüm hassasiyetleri sergileyen doğaya saygılı nadide bir proje olacaktır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bir kar sürprizi daha.... Dikkat! Meteoroloji uyardı
Genç kız kimseyi dinlemedi... Korkunç olay
Erzurum’da düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı
Binlercesi böyle bulundu... Numune alınıp kireçlenerek gömüldü