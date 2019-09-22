Çirkinlik yıkılıyor
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı. Mühürlenen projelere tebligatlar gönderilerek aykırılıkların 1 ay içinde düzeltilmesi istendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre de 4 projede yıkım süreci başladı. Bakanlık yetkilisi, “Firmaların bir kısmı kendi ekibi ile süreci tamamlıyor. Bir kısmında firma ve bakanlık birlikte süreci yönetiyor. Mühürleme süreci 20 Ağustos’ta başladı ve sonraki günlerde devam etti. Dolayısıyla her projenin son yıkım tarihi farklı. Biz tek tek kontrolleri yapıp gerekli adımları atıyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos’ta Bodrum sahillerini gezmiş ve kaçak yapıların mühürlenmesi sürecini başlatmıştı.
21 PROJE MÜHÜRLENDİ
Küçükbük Koyu’nda 330 villa ve bir otelden oluşan projede önce asansör kulesinin yıkıldığını belirten yetkili, bakanlık desteğiyle imara aykırı evlerde de yıkım yapıldığını dile getirdi. Gümbet, Yalıçiftlik ve Gölköy’de mühürlenen projelerde firmaların kıyı ve karadaki imara aykırı yapıları yıkmaya başladıklarını ifade
eden yetkili, firmaların gerekli adımları atmaması halinde bakanlık ekipleri tarafından yıkımların gerçekleşeceğine vurgu yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Bodrum’da bugüne kadar 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi olan 21 proje mühürledi. Yine Bodrum’da uydu görüntüleriyle yapılan tespit sonrası 98 adet yapıya ait imar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgesi iptal edildi. 91 yapı için de değerlendirme sürüyor. Bodrum haricinde 12 ilçede çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer “Marmaris’te 550, Fethiye’de 495, Seydikemer’de 368, Datça’da 228, Köyceğiz’de 186, Menteşe’de 159, Ortaca’da 150, Milas’ta 147, Ula’da 133, Dalaman’da 62, Yatağan’da 27, Kavalıdere’de 6 yapıda aykırılık tespit edildi. Bu ilçelerde toplam 2 bin 511 adet yapıda aykırılık var. 447 adedinin yapı kayıt belgesi iptal edildi” dedi. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da da kaçak yapı avını ve yıkımları başlattı. İlçe ilçe tespit süreci devam ediyor.
PROJE REVİZE EDİLİYOR
Mühürlenen ve yıkım süreci başlayan The Bo Viera projesini hayata geçiren Besa Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Bodrum’un değerinin farkındayız ve bunu içselleştirdik. Bodrum’un mimarisi konusundaki hassasiyeti gözeterek projeyi revize ediyoruz. Ruhsatta öngörülenin çok üzerinde bir iyileştirme yapacağız. Tatil evi satın alan müşterilerimizin haklarını da gözeteceğiz. The BO Viera tüm hassasiyetleri sergileyen doğaya saygılı nadide bir proje olacaktır.”
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