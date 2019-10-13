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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Çirkin iddia mahalleyi sokağa döktü

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Çirkin iddia mahalleyi sokağa döktü

İstanbul Fatih'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Polis linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araçla olay yerinden götürdü.

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi.

Çirkin iddia mahalleyi sokağa döktü

40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü.

Çirkin iddia mahalleyi sokağa döktü

Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.

 

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