Çıray'dan Meral Akşener iddiası...

CHP milletvekilliğinden İYİ Parti’ye geçen, partinin Genel Başkan Yardımcısı-Sözcüsü Aytun Çıray'dan 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

İYİ Parti Balıkesir İl Kongresi’nden konuşan Aytun Çıray, Meral Akşener’in MHP’den Meclis Grup Başkanvekili olduğu dönemde kendisine parti kurması yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.

2014 yılında CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, o dönemde iki partinin elindeki anketlerde de Meral Akşener’in adının öne çıktığını söyledi.

Aytun Çıray konuşmasında, “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” dedi.

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