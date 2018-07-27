Çıplak görüntülerin nereden paylaşıldığı belli oldu
Oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hackerlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen çıplak fotoğraflarının nereden yayıldığı belirlendi. Raporda şaşkına çeviren bir isim çıktı...
Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem konuşmayla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Savcılığın soruşturması üzerine dosya İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Siber Suçlar, konuya ilişkin raporlarını tamamladı. Raporu bizzat inceledim. Rapora göre soruşturmanın baş şüphelisi Merve Şarapçıoğlu. Şarapçıoğlu'nun annesinin soruşturmayla ilgili yok. Merve Şarapçıoğlu annesine ait telefon hattını kullanmış. Savcılık soruşturmasını kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz."
KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇMIŞLARDI
Yaşanan olaylar sonrasında Merve Şarapçıoğlu eşi Berk Oktay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti. Berk Oktay da, eşine karşı boşanma davası açmıştı. Tarafların karşılıklı boşanma davaları devam ediyor.
İLK KEZ KONUŞMUŞTU
Oyuncu Berk Oktay, yaşanan olayın ardından dün ilk kez konuşarak şöyle demişti: "'Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Rüzgar kayadan sadece toz alır.'
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