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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
22.02.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Cinsel istismar sanığından iğrenç sözler!

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Cinsel istismar sanığından iğrenç sözler!

İZMİR'de, yüzde 70 zihinsel engelli olan Y.Ö.'ye (25) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emrah Biçer (32), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme pişmanlık göstermeyen tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı. Sanık ifadesinde ''Nasılsa evleneceğiz diye kabul ettim, ilişkiye girdik. Hiçbir şekilde zorlamadım" diye konuştu.

 Karşıyaka'da geçen 7 Nisan günü eve gelen yüzde 70 zihinsel engelli kızı Y.Ö.'nün davranışlarından şüphelenen anne D.Ö., ne olduğunu sorduğunda "Araba çarptı" cevabını aldı. Ancak D.Ö., kızının cinsel bölgesinde kanama olduğunu görünce, önce doktora götürdü sonra da polise başvurdu. Y.Ö., polis merkezinde cinsel istismara uğradığını söyledi.

Genç kızın verdiği eşkalden yola çıkan polis, kısa sürede Emrah Biçer' evinde yakaladı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Biçer, "Ben hiçbir şekilde Y.Ö.'yü zorlamadım" dedi. Y.Ö.'nün bedensel ve ruhsal açıdan kendini savunacak durumda olmadığı ve cinsel saldırıya uğradığı doktor raporuyla belirlenince Emrah Biçer tutuklandı.

Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

EVLİLİK BAHANESİNE SIĞINDI

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Biçer, avukatı Hasan Yaylagül, mağdur Y.Ö., annesi D.Ö., avukatları İbrahim Erdem Aşçı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık,  "Zihinsel engelli olduğunu biliyordum ancak engel düzeyinin yüksek olduğunu bilmiyordum. Biz konuşurken birbirimizi anlıyorduk.

Bana ‘Biz seninle nasıl olsa evleneceğiz ben senin karın olmak istiyorum’ dedi. Ben de nasılsa evleneceğiz diye kabul ettim, ilişkiye girdik. Hiçbir şekilde zorlamadım" diye konuştu. ​Sanık avukatı Hasan Yaylagül de E.B.'nin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Anne D.Ö. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Bakanlık avukatı Pınar Melli de sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi.

Mağdur avukatı İbrahim Erdem Aşçı'nın toplanan delillerle sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, emsal bir karar beklediklerini ifade ettiği duruşmada savcısı da sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

PİŞMANLIK DUYMADI, İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Biçer'e ‘cinsel istismar’ suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Cezayı, eylemin kendisini savunamayacak kişiye karşı olmasından dolayı arttırarak, 19 yıl 6 aya çıkardı. Sanığı ayrıca ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Biçer'in cezasında, pişmanlık duymaması ve toplanan delilleri gözönüne alarak, indirim yapmadı.

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