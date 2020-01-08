Çin’den bile arayan var

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na bağlı aile içi şiddet acil yardım hattında görevli 7 psikolog, tüm ildeki barolar ve kolluk güçleriyle koordineli olarak 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Türkiye Kadın Federasyonu 2019’da yardım hattına gelen çağrılarla ilgili rapor hazırlayarak kamuoyuna sundu. Rapora göre 11 bin 662 kişi aradı. Bunlardan 8 bin 704’ü aile içi şiddetle ilgiliydi. Arayanlardan 511’i arama anında şiddete maruz kaldığı için ‘acil vaka’ koduyla hemen kolluk güçlerine bildirildi. 2019’da Türkiye genelinde 422 kadının hayatını kaybettiğini söyleyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bu hat sayesinde 511 acil vakaya müdahale edildi. Bu müdahale olmasaydı 2019’da yaşanan kadın cinayetleri sayısı daha fazla olabilirdi” dedi.

ARAYANLAR ARASINDA SALDIRGANLAR DA VAR

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hazırladığı raporda yer alan en ilginç ayrıntı ise arayanların bir kısmının kadına şiddet uygulayan saldırganlar olması. Federasyonun verilerine göre 2019’da kadına şiddet uygulamış 164 saldırgan aile içi şiddet acil yardım hattını aradı. Bu saldırganlar ulaşamadığı, sığınma evinde olan veya izini kaybettiği kişiyi bulmak için hattı aradı. Canan Güllü bu durumu şöyle anlattı:

ADRES ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Kadına şiddet uygulayan kişilerin bir kısmı bizi arayıp ulaşamadığı kişi hakkında bilgi almaya çalışıyor. Bu kişiler özellikle adres ve kimlik bilgilerini gizleyerek arıyorlar. Biz kadınların nerede olduğunu paylaşmadığımız gibi edindiğimiz bilgileri avukatlarla paylaşıyoruz.”

Hatta sadece yurtiçinden değil Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, ABD, İsviçre, İngiltere, İsveç, Kazakistan, Yunanistan ve Çin’den de yardım talebi geldi. Arayanların yurtdışında yaşayan Türkler olduğunu vurgulayan Canan Güllü şunları söyledi: “Yurtdışından arayanları o ülkedeki kuruluşlara yönlendiriyoruz. Ayrıca Türkiye’de çalışan yabancı kadınlar da bizi arıyorlar. Şiddet uygulayanlar, yabancı kadınların Türkiye’de yalnız ve savunmasız olduklarını bildiklerinden daha rahat davranıyorlar.

Hattın daha çok kişiye ulaşabilmesi için belediyelerle protokoller imzalıyoruz. Şu ana kadar Antalya, İzmir ve Edirne’de imzaladık. Önümüzdeki hafta İstanbul ve Ankara’da protokol imzalayacağız. Toplu ulaşım araçlarında, reklam panolarında tanıtımı yapılacak. Tüm belediyelerle bu protokolü imzalamaya çalışıyoruz.”

YARDIM İÇİN BEKLİYORLAR

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun acil yardım hattına ‘0212 656 96 96’ ve ‘0549 656 96 96’ numaralarından ulaşılabiliyor.