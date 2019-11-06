Cinayetten 2 yıl sonra 8 gözaltı
İSTANBUL Beyoğlu’nda 28 Mart 2017 günü, Gökhan Sarı (41) ve eşi Elif Sarı (36) işlettikleri spor salonunu kapatacakları sırada, içeri şapkalı ve yüzünü atkı ile kapatan bir kişi girmiş, Sarı çiftine 15 el ateş etmişti.
Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif de bacağından yaralanmıştı. Gökhan Sarı hayatını kaybetmişti. Ekipler, saldırganın olayda kullandığı tabanca ve eldiveni Hasköy Mezarlığı’nda bularak incelemeye aldı. Polis ekipleri, 2 yıl sonra tetikçiyi ve azmettirenleri belirledi. 6 ilde düzenlenen operasyonda Oktay Ö. (41), Şuayip D. (33), Evren B. (35), Savaş E. (37), Ufuk K. (37), Ali Y. (40), Şenol P. (46) ve Şükrü Y. (53) gözaltına alındı.
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