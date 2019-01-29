Cinayetin izinde ilk temas Ankara’da
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için dün Ankara’ya geldi,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. BM raportörü, Çavuşoğlu ziyaretinde, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu yetkilileriyle de görüşmek üzere girişimde bulunduğu ancak henüz cevap alamadığı bilgisini paylaştı. Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin yürüttüğü soruşturmanın ana hatları ve Kaşıkçı cinayetinin siyasi düzlemde yansımalarına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.
MİT Başkanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de dün randevusu bulunan BM raportörü, bu hafta boyunca Türkiye’de temaslarda bulunacak. Callamard ve beraberindeki uzmanlar, bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüşecek.
SURİYE GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile de görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pedersen, görüşmede genel olarak Suriye’deki siyasi süreci ele aldı. Görüşmede ayrıca, Pedersen’e yeni devraldığı görevine ilişkin Türkiye’nin desteği ve kendisinden beklentiler de iletildi.
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