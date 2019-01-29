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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ/ANKARA
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cinayetin izinde ilk temas Ankara’da

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Cinayetin izinde ilk temas Ankara’da

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için dün Ankara’ya geldi,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. BM raportörü, Çavuşoğlu ziyaretinde, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu yetkilileriyle de görüşmek üzere girişimde bulunduğu ancak henüz cevap alamadığı bilgisini paylaştı. Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin yürüttüğü soruşturmanın ana hatları ve Kaşıkçı cinayetinin siyasi düzlemde yansımalarına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

MİT Başkanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de dün randevusu bulunan BM raportörü, bu hafta boyunca Türkiye’de temaslarda bulunacak. Callamard ve beraberindeki uzmanlar, bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüşecek.

SURİYE GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile de görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pedersen, görüşmede genel olarak Suriye’deki siyasi süreci ele aldı. Görüşmede ayrıca, Pedersen’e yeni devraldığı görevine ilişkin Türkiye’nin desteği ve kendisinden beklentiler de iletildi.

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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