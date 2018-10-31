Cinayetin ardından kan donduran ifade

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinayetin ardından kan donduran ifade
GeriGündem Cinayetin ardından kan donduran ifade
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
31.10.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Cinayetin ardından kan donduran ifade

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinayetin ardından kan donduran ifade

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken durdurulup darbedildikten sonra 10 yerinden bıçaklanan Hasan Şengönül'ün (65) öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Tosun (21) ve Bayram Kocabaş (23) ile taraf avukatları katıldı. 
Sanıklara, mahkeme heyeti tarafından, olayın kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. 

Mahkeme Başkanı, olay anlarını izleyen sanıklardan Tosun'a, 'Burada ne yapıyorsun?' diye sordu. Sanık Tosun da 'Herhalde bıçakla vuruyorum başkanım.' diye cevap verdi. 

Aynı soru yöneltilen sanık Kocabaş ise o sırada Tosun'u durdurmaya çalıştığını öne sürdü. Görüntülerin sanıklara izletilmesinin ardından sanık Tosun, "Uzun montlu olan benim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Pişmanım. O sırada arkadaşım Bayram'ın bıçakla maktule vurduğunu hatırlamıyorum." diye konuştu. 

Sanık Bayram Kocabaş ise olay sırasında maktulü bıçaklamadığını ileri sürerek, "Tokat veya tekme vurduğumu da hatırlamıyorum." dedi. Olayda bıçak kullanmadığını savunan Kocabaş, "Bıçağı olaydan sonra apartmandakilerin bağırması üzerine gösterdim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı. 
Mahkeme heyeti, Kocabaş'ın tahliyesine, Tosun'un ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

Olay 

Merkez Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi Tekke Caddesi'nde, 23 Şubat 2017'de, motosikletiyle seyir halindeyken 2 kişi tarafından durdurulan Hasan Şengönül (65), darbedildikten sonra 10 yerinden bıçaklanmış, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti. 
Polis ekipleri, ara sokaklara kaçan saldırganlardan Mustafa Tosun'u kısa sürede yakalamış, Bayram Kocabaş ise olaydan 2 saat sonra evinde gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan’dan ‘Yargıyı hızlandırın’ talimatı

‘Beyaz Kod’a tutuklama

İntihar izi yok tırnakta DNA var

Akılalmaz olay! Çocuklarının gözleri önünde...