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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
12.12.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkaha çözdü

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Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkaha çözdü

KONYA'da geçen yıl otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle öldürülen Yunus Şener'in (39), bir arka sokaktan duyulan kahkahanın ardından gözaltına alınan kadınların ifadesi doğrultusunda yakalanan katil zanlısı Yaşar Urdemir (30) hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl 4 Temmuz tarihinde Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Şener, 42 SR 969 plakalı otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan Şener'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir iş yerine çarpıp durdu. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şener, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği caddenin bir arka sokağından kadın kahkaha sesinin geldiğini duydu. Arkadaki caddeye geçen polis, daha önce poliste 'Fuhuş yapmak' suçundan kaydı olan Büşra Ç. ve Büşra Y.'nin olduğunu fark etti. Polis, iki kadının davranışlarından da şüphelenip gözaltına aldı. Sorgulanan Büşra Y., cinayeti sevgilisi Yaşar Urdemir'in işlediğini iddia etti. Polis, Yaşar Urdemir ve olay anında yanında bulunan arkadaşları Fevzi K. ile Nihat H.'yi gözaltına aldı.

Büşra Y., ifadesinde daha önceden tanıdığı Yunus Şener'in, kendisinden sürekli para istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Yunus daha önce de sürekli para istiyordu. Ona günlük 50 lira vermem gerektiğini, aksi halde beni çalıştırtmayacağını söylüyordu. Olay günü akşam saatlerinde arkadaşım Büşra Ç. ile beni, Ahlak Büro Amirliği ekibindeki polisler gözaltına almıştı. İfademizin ardından hakkımızda yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldık. Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra Yaşar bizi çalıştığımız caddeye bırakıp, gitti. Yunus, yanıma gelerek yine para istedi, tehdit etti. Ben de Yaşar'ı telefonla aradım. 'Gel beni bu adamdan kurtar artık. Canıma tak etti. Sen nasıl sevgilisin' dedim. Yaşar hemen geldi, Yunus'a ateş etti."

Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkaha çözdü

OBJEKTİFLERE GÜLDÜ

Gözaltına alınan 2'si kadın, 5 şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 'Azmettirmekle suçlanan Büşra Y., gazetecilere dönüp, kameralara gülümsedi. Şüphelilerden Yaşar Urdemir, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Büşra Ç. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Büşra C., Fevzi K. ve Nihat H., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İKİLİ OYNUYORDU

Olayla ilgili Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınların ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Büşra Ç., Büşra Y.'nin ikili oynadığını ileri sürdü. Büşra Ç. şunları söyledi:

"Öldürülen Yunus ile sanık Yaşar'ın arası Büşra yüzünden kötüydü. Olay günü bir tartışmadan dolayı Büşra Y., Urdemir'i 'Yunus beni öldürecek, çabuk gel' diye telefonla aradı. Urdemir gelince tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından Urdemir arabasına bindi. Şener de arabasıyla arkasından gitti. Urdemir arabasındaki silahı çıkarıp Şener'in aracına doğru ateş etti. O sırada Şener'in otomobili kontrolden çıkıp bariyere çarparak durdu. Sanık Büşra Y. ise sürekli ikili oynuyor, Şener'i Urdemir'e, Urdemir'i Şener'e şikayet ediyordu" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Sanık ve tanık savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanık Yaşar Urdemir, Şener'i 'kasten öldürdüğü' yönünde cezalandırılmasını talep ederek ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Büşra Y.'nin 'azmettirme' suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

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