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Orhan AŞAN/VAN (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

Cinayet zanlısı 2 kişi 8 yıl sonra yakalandı

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Cinayet zanlısı 2 kişi 8 yıl sonra yakalandı

Van'da 8 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen 2 kişinin cinayet zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, polisin 4 aylık takibi sonucu yakalandı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla Ç.K. Sakarya'da, B.K. de Van'da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Van'ın Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde arazi anlaşmazlı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında 20 Nisan 2012 yılında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Cinayetin ardından firar eden B.K. ve Ç.K. bu süreç zarfında yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu. 2 şüphelinin yakalanması için de 4 ay süren bir çalışma yürütüldü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Ç.K.'nin Sakarya'nın Hendek ilçesinde, B.K.'nin ise Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. 9 Ocak 2020'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla Ç.K. Sakarya'da, B.K. de Van'da yakalanarak gözaltına alındı. B.K.'nin yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirilirken, 2 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 
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