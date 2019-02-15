Cinayet sonrası 32 porsiyon et siparişi
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, ‘İEM 2018 Faaliyet Raporu’nu 351 sayfalık bir kitap halinde yayımlarken Cemal Kaşıkçı cinayetine de çok detaylı şekilde yer verildi. Delillerin karartıldığına vurgu yapılırken, infaz timinin cinayetten sonra yakındaki ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiği belirtildi. Konutta çifte ateşle ısı değeri 1000 dereceye kadar yükselebilen ve DNA izi bırakmayan bir tandır bulunduğu, infazdan sonra tandırın yakıldığının belirlendiği açıklandı.
Kaşıkçı’nın tandırda yakılmış olabileceği şüphesi doğarken, raporda, “Tandırda et pişirmek, önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak” denildi.
DUBLÖR VE İŞBİRLİKÇİ
Raporda, Kaşıkçı’nın dublörünün yanında yer alan işbirlikçiden bahsedilerek fotoğrafına da yer verildi. Kamera incelemesine göre ‘dublör’ ve ‘işbirlikçi’ şöyle anlatıldı: “Yüz hattı Kaşıkçı’ya benzeyen sakalsız bir kişi başkonsolosluğa giriş yapıyor. Bir süre sonra dışarı çıkıyor. Üzerindeki kıyafetler Cemal Kaşıkçı’ya ait. Yanında ise beyaz bir poşet taşıyan işbirlikçi var. Kapüşonlu. Dikkatlice bakıldığında içinde kıyafet olduğu belli oluyor. İkilinin ikinci durağı Sultanahmet Camisi. 2 Ekim 16.22’de ihtiyaç alanında kıyafet değişimi yapan dublör ve beraberindeki kişi, ellerindeki poşeti çöp kutusuna bırakıyor. Poşette Kaşıkçı’nın kıyafetleri var. Anlaşılan o ki, her şey planlı. Dublörün kimliğini tespit etmek zor olmadı. Mustafa Mohammed M. Almadani İstanbul’a giriş yapan ekibin üyesiydi.”
Başkonsolosluk konutu, Yalova’da malikâne, oteller, Kaşıkçı’nın evi, otopark ve 15 araçta iz arandığı belirtilerek, “Elde net bir iz vardı. O da kimyasallarla tertemiz edilmiş alanların izi. Yani, delil karartma izleri” denildi.
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