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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cinayet sonrası 32 porsiyon et siparişi

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Cinayet sonrası 32 porsiyon et siparişi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, ‘İEM 2018 Faaliyet Raporu’nu 351 sayfalık bir kitap halinde yayımlarken Cemal Kaşıkçı cinayetine de çok detaylı şekilde yer verildi. Delillerin karartıldığına vurgu yapılırken, infaz timinin cinayetten sonra yakındaki ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiği belirtildi. Konutta çifte ateşle ısı değeri 1000 dereceye kadar yükselebilen ve DNA izi bırakmayan bir tandır bulunduğu, infazdan sonra tandırın yakıldığının belirlendiği açıklandı.

Kaşıkçı’nın tandırda yakılmış olabileceği şüphesi doğarken, raporda, “Tandırda et pişirmek, önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak” denildi.

DUBLÖR VE İŞBİRLİKÇİ

Raporda, Kaşıkçı’nın dublörünün yanında yer alan işbirlikçiden bahsedilerek fotoğrafına da yer verildi. Kamera incelemesine göre ‘dublör’ ve ‘işbirlikçi’ şöyle anlatıldı: “Yüz hattı Kaşıkçı’ya benzeyen sakalsız bir kişi başkonsolosluğa giriş yapıyor. Bir süre sonra dışarı çıkıyor. Üzerindeki kıyafetler Cemal Kaşıkçı’ya ait. Yanında ise beyaz bir poşet taşıyan işbirlikçi var. Kapüşonlu. Dikkatlice bakıldığında içinde kıyafet olduğu belli oluyor. İkilinin ikinci durağı Sultanahmet Camisi. 2 Ekim 16.22’de ihtiyaç alanında kıyafet değişimi yapan dublör ve beraberindeki kişi, ellerindeki poşeti çöp kutusuna bırakıyor. Poşette Kaşıkçı’nın kıyafetleri var. Anlaşılan o ki, her şey planlı. Dublörün kimliğini tespit etmek zor olmadı. Mustafa Mohammed M. Almadani İstanbul’a giriş yapan ekibin üyesiydi.”
Başkonsolosluk konutu, Yalova’da malikâne, oteller, Kaşıkçı’nın evi, otopark ve 15 araçta iz arandığı belirtilerek, “Elde net bir iz vardı. O da kimyasallarla tertemiz edilmiş alanların izi. Yani, delil karartma izleri” denildi.

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