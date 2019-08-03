Cinayet sanığının kan donduran itirafı! Cesedi parçalamış…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinayet sanığının kan donduran itirafı! Cesedi parçalamış…
GeriGündem Cinayet sanığının kan donduran itirafı! Cesedi parçalamış…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Cinayet sanığının kan donduran itirafı! Cesedi parçalamış…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinayet sanığının kan donduran itirafı! Cesedi parçalamış…

Eskişehir’de 8 gün önce Afgan uyruklu bir kişiyi öldürdükten sonra parçalara ayıran sanığın cinayeti işledikten sonra akıl almak için Kırşehir'e gittiği “Cesedi parçaladıktan sonra valizlere koyup nehre atacaktım” diye ifade verdiği öğrenildi.

Eskişehir’de 26 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iki Afgan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında Tatlıdil, Gülen'i balta ile öldürüp parçalara ayırdıktan ve valizlere yerleştirdikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Ardından ailenin durumu fark etmesi sonrasında şüpheli Tatlıdil, polis ekipleri tarafından yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

SANIĞIN MAHKEMEDE VERMİŞ OLDUĞU İFADE KAN DONDURDU

Olay günü öldürdüğü Malik Gülen’den para istemek için eve gittiğini savunmasında belirten sanık Tatlıdil, “Benim maddi durumum kötü olduğu ve Malik’in parası olduğu için olay günü kendisinden para istedim. Evde buluna kişiler çalışma için dışarıya çıkmıştı. Özellikle kimsenin olmadığı zamanı seçmedim. Kendisinden para istedim o da bana sinkaflı küfürler ederek para vermeyeceğini söyledi. Bu nedenle aramızda tartışma başladı. Birbirimize vurduk. Masa üzerinde buluna siyah saplı bıçağı alarak bana bir iki hamle yaptı. Bir hamlesi beni hafif şekilde yaraladı. Ben de sopa sandığım yerde bulunan ancak yatağın altında olduğu için ucunu tam olarak göremediğin ve elime alınca satır olduğunu anladığım kesici alet ile ona vurdum. Yaralanınca hemen yere düştü. Bulduğum elektrik kablosu ile tek başıma öldürdüm” diye ifade etti.

“CİNAYET SONRASINDA KIRŞEHİR’E GİTTİM”

Sanık Gülen, cinayet ve sonrasında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Öldürdükten sonra cesedi sürükleyerek bodrum kısmına götürdüm. Ardından Kırşehir’de buluna Haluk isimli arkadaşıma gittim. Haluk ile Malik arasında bir husumet yoktu. Sadece Haluk’a güvendiğim için akıl almaya gittim. O da bana 'Git teslim ol' dedi. Haluk bu işin içinde değildir. Haluk cesedin bulunduğu Jabbar’ı arayarak polise bilgi vermesini istemiş. Jabbar da polisi arayarak haber vermiş. Aramızda eş cinsel bir ilişki yoktu. Bana karşı cinsel bir saldırı olmamıştır. Sadece ailesel husumet ve olay günü bana para vermeyerek, küfür etmesinden dolayı aramızda çıkan kavga neticesinde öldürdüm.”

CESEDİ İKİ GÜN SONRA PARÇALAMIŞ

Cinayet sonrasında Malik Gülen’in bin 500 lirası ve cep telefonunu aldığını itiraf eden Sanık, ifadesinin geri kalanında ise yaptıklarını şöyle anlattı:

“Perşembe günü sakladığım ve üzerini tahta parçaları ile örttüğüm cesedi balta yardımı ile parçaladım. Dışarıdan aldığım iki adet valiz içerisine yerleştirdim. Amacım kimse yokken cesedin bulunduğu çantaları nehre atarak yok etmekti. Cinayeti tamamıyla tek başıma işledim. Beni azmettiren, yardım eden hiç kimse yoktur. Aldığım parayı taksi ve ulaşım giderlerine verdim. Malik'i gasp etme, parasını alma ve bunu tasarlayarak işleme gibi bir amacım yoktu. Malik benden iri ve güçlü biriydi. Elinde bıçak olması ve bana saldırması beni korkuttu. O yüzden Malik’i öldürdüm. Eğer Malik’i öldürmeseydim, elindeki bıçakla o beni öldürecekti. Pişmanım.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gaziantep'te şoke eden olay! Doktora saldırdı, hastaneyi dağıttı...
Hande Fırat yazdı... Sistem çalışmasında sona gelindi
Akıllı bacakta Türk imzası
Kaletepe’yi temizledi ilk sıradan terfi aldı