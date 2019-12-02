Cinayet mi intihar mı? 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümündeki sır perdesi aralanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinayet mi intihar mı? 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümündeki sır perdesi aralanıyor
GeriGündem Cinayet mi intihar mı? 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümündeki sır perdesi aralanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cinayet mi intihar mı? 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Cinayet mi intihar mı? 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Kocaeli’de bir mezarlık kapısına asılı halde cesedi bulunan Vail el Suud’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Babası, “İntihar ettiğini düşünmüyorum” derken, annesi de arkadaşlarının kıyafetleriyle dalga geçtiğini ve küçük çocuğun bundan çok etkilendiğini anlattı.

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde 3 Ekim’de bir mezarlık kapısına asılı olarak cesedi bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Vail el Suud’un ölümüne ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, küçük çocuğun ailesinin ‘müşteki’, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ise ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadeleri alındı. Vail El Suud’un 5’inci sınıfında okuduğu Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu’nda olay günü nöbetçi olan öğretmenin ifadesine göre o gün derste Vail ile iki arkadaşı arasında sırayı öne çekme meselesinden dolayı kısa bir tartışma yaşanmıştı.

‘YEME-İÇMEDEN KESİLDİ’

Baba Mustafa El Suud ise ifadesinde “İntihar olduğunu düşünmüyorum, oğlum bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Ancak bir bilgim ve delilim yok” dedi. Anne Suzan Bekkur da Vail’e aldığı beden eğitimi kıyafetleri sebebiyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ağlayarak kendisine anlattığını, olay günü de masa yüzünden arkadaşlarıyla kavga ettiğini öğrendiğini söyledi. Oğlunun bu olaydan çok etkilendiğini, yemeden içmeden kesildiğini belirten anne, “Oğlumun okuldaki arkadaşlarının baskısı altında olduğunu davranışlarından hissediyordum. Mahallede de bana ve aileme baskı
vardı” dedi.

RESİMLERİ BİLİRKİŞİDE

Rehber öğretmeni ise Vail’in uyumlu bir öğrenci olduğunu ancak Suriye’de yaşananlardan dolayı zaman zaman içine kapandığını anlattı. Vail’in kavga ettiği çocuklar T.T. ve E.A. da ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla verdikleri beyanlarda Vail ile tartıştıklarını, öğretmenin kendilerini dışarı çıkardığını, daha sonra da barıştıklarını söyledi. Savcılık, Vail’in defterine çizdiği bir resmi çocuk psikiyatrisi uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi raporu
bekleniyor.

False
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle