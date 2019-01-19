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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Cinayet anı kamerada...Ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini öldürdü

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Cinayet anı kamerada...Ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini öldürdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir şahıs, ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Olay, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, boşanmak üzere olan Ali Görçin ile kayınbiraderi Bayram Candan K. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kayınbirader Bayram K. pompalı tüfekle harekete geçti. Tüfeği gören Ali Görçin kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Eniştesini pompalı tüfekle kovalayan Bayram Candan K., Görçin’e arkadan ateş etti. Başından vurulan Görçin sokak ortasında yere yığılırken, katil zanlısı kaçarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Cinayet anı kamerada...Ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini öldürdü

Etraftaki vatandaşlar Görçin’in kanlar içinde kaldığını görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Görçin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Görçin’in cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis, katil zanlısı kayınbiraderin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet anı kamerada...Ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini öldürdü

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