Çin takvimi ile cinsiyet hesaplama (Bebeğimin cinsiyetini öğrenmek istiyorum diyorsanız)
Acaba kız mı, erkek mi? Bebek bekleyen anne babaların en çok merak ettiği konudur bebeğin cinsiyeti. Normal şartlar altında bebeğin cinsiyetini öğrenebilmeniz için 12.-15 hafta arasına kadar beklemeniz gerekir. Peki, bebeğin cinsiyetini belirlemede yüzyıllardır kullanılan Çin takvimi yöntemi ile bebeğin cinsiyeti belirlenir mi? Çin takvimi ile bebeğin cinsiyeti nasıl hesaplanır? Çin takvimi doğru sonuçlar verir mi?
Çin takvimi nedir?
Çin takvimi, Çin inanışlarına göre hazırlanmış tıbbı olmayan ve yaklaşık 700 yıldan beri kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde genellikle eğlence amaçlı kullanılsa da oldukça popüler bir hesaplama yöntemidir.
Çin takvimi ile cinsiyet hesaplanır mı?
Çin'de yüz yıllar önce uygulanan Çin takvimi ile cinsiyet hesaplama yöntemi ile anne adaylarının hamile kaldıkları yaş ile hamile kaldığı ayın önemi vurguluyor. Doğmamış bebeğin cinsiyetini belirlemede pek çok ülke bu yöntemi kullanıyor.
Bebek cinsiyetini belirlemede Çin'de yüz yılar önce uygulanan Çin takvimi yöntemi ile anne adaylarının hamile kaldıkları yaş ile hamile kaldığı ayın önemi vurgulanmakta ve hamile kalınan yaş ve ay karşılaştırılarak doğacak bebek kız mı erkek mi belirleniyor.
Çin takvimi ile cinsiyet nasıl belirlenir?
Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplamada hamile kalınan yaş ile hamile kalınan ay karşılaştırılır. Otomatik hesaplayıcılarla bu karşılaştırmayı yapıp bebeğin cinsiyeti belirleniyor.
Çin takvimine göre; hamile kaldığınız yaşınız ile hamile kaldığınız ayın kesiştiği kutucukta yazan cinsiyet bebeğinizin tahmini cinsiyetini veriyor.
Çin takvimi doğru sonuçlar veriyor mu?
Çin takvimi ile cinsiyet hesaplama yönteminin doğruluğu hala tartışılsa da birçok anne bu yöntemi kullanıyor. Ama unutmayın Çin takvimi hesaplama yöntemi doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem değildir, bebeğinizin cinsiyeti ile ilgili en kesin ve doğru bilgiyi ancak doktorunuzdan alabilirsiniz.
Çin takvimini nerede bulabilirim?
Hürriyet Aile'nin Çin Takvimi sayfasına giderek hesaplama yapabilirsiniz.
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