Çılgın Cuma indirimleri ne zaman? Süper Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak?
Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen kasım ayının son haftaları yapılan indirimler ülkemizde; 'Efsane Cuma', 'Süper Cuma', ve 'Çılgın Cuma' gibi isimlerle biliniyor. İndirimler kapsamında, pek çok online satış mağazası ve çok sayıda marka tüketicilere büyük indirim fırsatları sunuyor. Peki, Çılgın Cuma indirimleri ne zaman? Süper Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak?
Tüketicilerin son günlerde en çok merak ettiiği konulardan biri de Black Friday indirimleri. Ülkemizde farklı isimlerle de anılan bu etkinlikler için her marka ve internet sitesi farklı tarihler belirledi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2019 Black Friday tarihi bu yıl 29 Kasım’a denk geliyor. Asıl tarihi 29 Kasım olmasına rağmen günler öncesinden başlayan Black Friday indiriminin süresini markaların kendisi belirliyor.
Pek çok marka ve online satış sitesinin 22 Kasım'dan sonra söz konusu indirimlere başlaması bekleniyor.
BLACK FRIDAY NEDİR?
1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle