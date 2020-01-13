Cihet ne demek? Cihet nedir? Cihet TDK kelime anlamı

Türkçeye Arapçadan geçen kelime olan cihet ne anlama geldiğini, sözlükte ne ifade ettiğini merak ettirmektedir. Eskiden sıklıkla kullanılan, günümüzde de kullanılmaya devam eden bu kelimeye ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Cihet Ne Demek? Cihet Nedir?

Arapça kökenli olan cihet kelimesinin anlamı;

Yüz, yer

Yan, yön, taraf

Hizmet, vazife

Sebep, bahane

Yer, mahâl, semt

Şeklinde anlamları ile beraber bulunmaktadır. Konusu geçen anlamlarında Arapça Sözlüğü anlamı ve TDK Sözlüğü anlamı aynı olanlar yer almaktadır. Anlamında benzerlik barındırarak Türkçe Sözlüğe geçmiş bir kelimedir.

Cihet kelimesinin tarihi Osmanlı Dönemine dayanır. Osmanlıca olarak kullanılan cihet kelimesi yukarıda yer alan anlamlarının çoğunun karşılığı olarak kullanılmış o dönemde.

Kur'an- Kerim'de cihet kelimesi yer almamaktadır. Ancak cihetle aynı anlama gelen viche kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Aynı zamanda viche kelimesi de cihetle aynı kökten gelmektedir.

Cihet TDK Kelime Anlamı

Cihet kelimesi TDK Sözlüğünde arandığında yer alan bir kelimedir. Arapçadan Türkçeye geçen bu kelimenin anlamı ise; ''Yan, yön, taraf'' olarak yer almaktadır. Bu anlamı destekleyen ve Peyami Safa'nın sözü olan şu cümleye yer verilmiştir.

"Pencereden gelen bu şehir seslerinin cihetini bile tayin edemiyordu."

Peyami Safa'nın cümlesinde geçen cihet(cihetini) kelimesi, ''yön'' manasına gelmektedir. Yani, pencereden gelen bu şehir seslerinin yönünü bile tayin edemiyordu. Yön manasıyla yer alan cihet kelimesi TDK'nın belirttiği anlamına örnek olarak bu cümlede yer almıştır.