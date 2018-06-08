Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cihazla açılırmış

    Cihazla açılırmış

    İsmail SAYMAZ
    08.06.2018 - 01:46 | Son Güncelleme:

    Yetkililerin emri üzerine girdikleri kanalizasyon kuyusunda ölen 2 işçinin görüntüleri Hürriyet’te yayınlandıktan sonra soruşturma genişletildi. Belediye çalışanları ifadelerinde işçileri ölüme götüren vana açma işleminin cihazla yapılabileceğini belirtti.

    Cihazla açılırmışAydın’da 5 Ağustos 2015’te yaşanan olayda bugüne kadar dava bile açmayan savcılık, Kuşadası Belediyesi’nde çalışan bir mimarın ve inşaat mühendisinin ifadesini aldı. Kuşadası Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Yıldız Yavuz çalışanların korunması ve tehlikeli durum oluşmaması adına TM5 adlı terfi istasyonundaki terfi vanalarının otomasyon yöntemiyle kolaylıkla açılabileceğini belirtti.

    FACİADAN SONRA ÇÖZÜM
    Yavuz “Çalışanların hayati tehlikeye maruz bırakılmadan çözüm sağlanması tercih edilmeliydi ki, olay sonrası ASKİ Kanalizasyon İşletme Şefliği bünyesindeki çalışanlarca bu çözüm yöntemine gidildiği tespit edilmiştir” dedi. Yavuz, kontrol mühendisliğini yaptığı sahada kendilerine bilgi verilmeden iş yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

    “İptal edilen vana odasının bulunduğu alana gidilerek, girilmemesi gereken alana zorla önleyici tedbirler delinerek ve hiçbir koruyucu donanım kullanılmadan girilmeye çalışılması, vananın açılmaya çalışılması, sızması muhtemel kimyasal gazların ölçümlerinin yapılmadan aynı yere girilmesi, girilmesine müsaade edilmesi, işçilerin zehirlendikleri, ayran ve su içtikleri görüldüğü halde aynı yere girişlerine müsaade edilmesi hususlarında olay mahallinde bulunan kişilerce tedbirsiz ve tehlikeli davranışta bulunulduğu kanaatindeyim.”

    ÖNCE İŞÇİLERİ SUÇLAMIŞLARDI
    Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Ekip Amiri Hasan Fıstıkçı ve işçi İsmail Davas, girdikleri vana odasında zehirlenerek öldü. Yetkililere bir dava açılmazken, Fıstıkçı’nın emirlere aykırı davranarak rögara girdiği, Davas’ı peşinden sürükleyip ölümüne yol açtığı yönünde rapor tutuldu. Gerçek, Hürriyet gazetesi tarafından olay anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde, iki işçinin amirlerin bilgisi dâhilinde ve gözleri önünde kanalizasyona indiği ve oradan ölülerinin çıktığı görülüyor.

    Ölüm talimatının kaydıAydın Kuşadası’nda 2013 yılında üç, 2015’te iki işçi onarım için girdikleri kanalizasyonda zehirlenerek, hayatını kaybetti. İki kazadan sonra yetkililer hakkında dava açılmadı. O kadar ki, ölen işçilerden Hasan Fıstıkçı’nın emirlere aykırı hareket ederek rogara girdiği ve arkadaşı İsmail Davas’ı peşinden sürükleyip ölümüne yol açtığı yönünde rapor düzenlendi. Ancak asıl gerçek, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntülere göre Fıstıkçı ve Davas, amirlerinin bilgisi dahilinde rögara iniyor. İlk girişte zehirlendikleri için dışarıya çıkan iki işçi su alıp içiyor. Dinlendikten sonra Fıstıkçı yeniden rögara iniyor ve bir daha ses gelmiyor. Fıstıkçı’yı rögardan çıkarması için Davas’a içeriye girmesi emri veriliyor. O da kuyuda son nefesini veriyor. Kuşadası’nda, 6 Temmuz 2013’te arıtma tesisinde arıza meydana geldi. Onarım için kanalizasyona giren Aydın Su ve Kanalizasyon İşletmeleri’nden (ASKİ) Veysel Turgut, Osman Sarı ve Uğur Apaydın hayatını kaybetti. Bu faciadan sonra, işçilere ekipman ve eğitim verilmediği, gaz maskesi ve oksijen tüpünün bulunmadığı saptandı. Eski Belediye Başkanı Esat Altungün’ün de aralarında olduğu beş kişiye soruşturma başlatıldı. Soruşturma hiçbir zaman davaya dönüşmedi. İSMAİL SAYMAZ
    daha fazla video için
    Etiketler: iş kazası , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri