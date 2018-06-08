Cihazla açılırmış

Aydın’da 5 Ağustos 2015’te yaşanan olayda bugüne kadar dava bile açmayan savcılık, Kuşadası Belediyesi’nde çalışan bir mimarın ve inşaat mühendisinin ifadesini aldı. Kuşadası Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Yıldız Yavuz çalışanların korunması ve tehlikeli durum oluşmaması adına TM5 adlı terfi istasyonundaki terfi vanalarının otomasyon yöntemiyle kolaylıkla açılabileceğini belirtti.



FACİADAN SONRA ÇÖZÜM

Yavuz “Çalışanların hayati tehlikeye maruz bırakılmadan çözüm sağlanması tercih edilmeliydi ki, olay sonrası ASKİ Kanalizasyon İşletme Şefliği bünyesindeki çalışanlarca bu çözüm yöntemine gidildiği tespit edilmiştir” dedi. Yavuz, kontrol mühendisliğini yaptığı sahada kendilerine bilgi verilmeden iş yapıldığını belirterek, şunları söyledi:



“İptal edilen vana odasının bulunduğu alana gidilerek, girilmemesi gereken alana zorla önleyici tedbirler delinerek ve hiçbir koruyucu donanım kullanılmadan girilmeye çalışılması, vananın açılmaya çalışılması, sızması muhtemel kimyasal gazların ölçümlerinin yapılmadan aynı yere girilmesi, girilmesine müsaade edilmesi, işçilerin zehirlendikleri, ayran ve su içtikleri görüldüğü halde aynı yere girişlerine müsaade edilmesi hususlarında olay mahallinde bulunan kişilerce tedbirsiz ve tehlikeli davranışta bulunulduğu kanaatindeyim.”



ÖNCE İŞÇİLERİ SUÇLAMIŞLARDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Ekip Amiri Hasan Fıstıkçı ve işçi İsmail Davas, girdikleri vana odasında zehirlenerek öldü. Yetkililere bir dava açılmazken, Fıstıkçı’nın emirlere aykırı davranarak rögara girdiği, Davas’ı peşinden sürükleyip ölümüne yol açtığı yönünde rapor tutuldu. Gerçek, Hürriyet gazetesi tarafından olay anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde, iki işçinin amirlerin bilgisi dâhilinde ve gözleri önünde kanalizasyona indiği ve oradan ölülerinin çıktığı görülüyor.