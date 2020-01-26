Cihan Kamer kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Cihan Kamer'in biyografisi

TV8 canlı yayınında yayınlanan Tek Yürek yardım kampanyasında Cihan Kamer 500 bin lira bağışladı. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı olan Kamer'in biyografisi ve hayatı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Cihan Kamer kaç yaşında ve nereli? İşte, Cihan Kamer'in hayatı...

CİHAN KAMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cihan Kamer, baba tarafından aslen Denizli İli, Çivril İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Türkiye'nin önde gelen mücevherat şirketinin sahibi olan Kamer, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı olan Kamer, İstanbul Kuruçeşme'de bulunan bir lüks restoranın da sahibidir. Çiğdem Kamer ile evli ve bu evliliğinden 1987 doğumlu Atasay Kamer isminde bir oğlu ve Simay Kamer isminde bir kızı vardır. Kızı 2015 yılında Ahmet Uras ile evlenmiştir.