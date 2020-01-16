Çığlık sesini duyanlar polisi aradı! Öldürüp, kanepenin içine saklamış

Olay Mardin’in Artuklu ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Ş.Ç., kaldığı evde akrabası M.K. tarafından başına sert cisim vurularak öldürüldü. Çığlık seslerini duyan komşuları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Ş.Ç., hareketsiz halde, kanepenin alt bölümüne gizlenmiş vaziyette bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Ş.Ç.’nin öldüğü belirlendi. Kafasında darp izlerinin olduğu öğrenilen Ş.Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince çevrede yapılan çalışmalar sonucu zanlının M.K. olduğu belirlendi. M.K., kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.