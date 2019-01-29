Çığ tüneli onlarca yolcunun hayatını kurtardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇığ tüneli onlarca yolcunun hayatını kurtardı
GeriGündem Çığ tüneli onlarca yolcunun hayatını kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
29.01.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Çığ tüneli onlarca yolcunun hayatını kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çığ tüneli onlarca yolcunun hayatını kurtardı

Hakkari-Çukurca karayoluna inen çığdan kaçan sürücüler, çığ tüneline sığınarak kurtuldular.

Etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle son iki günde Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca ile Hakkari-Şırnak karayoluna 60’a yakın çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ile Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi mesai gözetmeksizin gece gündüz zorlu doğa şartlarına rağmen çığ ve kaya düşmelerine karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sümbül Dağı’ndan Hakkari-Çukurca karayoluna inen çığı fark eden 10’a yakın sürücü, çığ tüneline sığınarak kurtulmayı başardı. Araçların zamanında tünele girmesiyle Sümbül Dağı’nın iki ayrı noktasından düşen çığlar, tünelin her iki girişini de kapattı. Tünelde bir süre mahsur kalan araç sürücüleri ve beraberindeki yolcular, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari’de yapılan çığ tünellerinin hayat kurtardığını belirten vatandaşlar, çığ tünelleri projesini hayata geçiren yetkililere teşekkür ettiler.

Çığ tüneli onlarca yolcunun hayatını kurtardı


Çığ tüneli onlarca yolcunun hayatını kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme

Bünyamin Sürmeli açıkladı: Maalesef bir sistem daha geliyor, iki gün riskli...

'Bir cümle söyleyeceğim başlık atacaksınız'

3.6 kilo altın savunması: Suudi Arabistan'daki kiramı ödeyecektim