Çığ düştü... Hakkari-Şırnak kara yolu kapandı
Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle