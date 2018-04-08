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    Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme

    BALIKESİR (AA)
    08.04.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul'daki Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltındaki bir kişinin otomobilinde yapılan aramada şirkete ait kaşe ve evrak bulundu.

    Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltında bulunan H.C'nin şirketinde adına kayıtlı otomobildeki aramada, 4 banka dekontu, 5 kapı anahtarı, 7 tapu aslı, ikişer şirket kaşesi, fatura koçanı, araç anahtarı, senet ve noter ihtarnamesi, birer laptop, pasaport, mal bildirimi, dilekçe, satış sözleşmesi ve taahhütname ile 64 lira, 25 tabanca fişeği, 11 yazar kasa Z raporu ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şirkete ait bitcoin üretimi yapıldığı anlaşılan yeni sanayi sitesindeki iş yerinde yapılan incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.

    Etiketler: soruşturma , gündem
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