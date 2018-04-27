Çiftlik Bank CEO'su hakkında flaş iddia! Telefonu orayı gösterdi…

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Aydın’ın Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yaşadığını iddia etti.

Mesut Uçar, Mehmet Aydın ile bir mağdur gibi irtibat kurduğunu iddia ederek "Şuan aktif olarak Uruguay’da değil Brezilya Sao Paulo’da bulunuyor. Aktif konumu orada görünüyor” diye konuştu.

“ELİMDE OLAN BÜTÜN BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYARIM”

Güvenlik güçlerinin talep etmeleri halinde elindeki bilgileri paylaşabileceğini söyleyen Uçar, “Eğer bu konuyla alakalı devletimizin güvenlik güçleri bir bilgi talep ederlerse ben kişinin elimde olan bütün bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Kendisinin nerede olduğu ve ne yaptığı elimizde mevcuttur. Kendisi söylenilen veya medyada gözüken aktif Uruguay konumunda değil Brezilya Sao Paulo’dadır" dedi.

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