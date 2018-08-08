Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı!

Avcılar’da, Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayşegül Çelik, eşi Mehmet Reşit Çelik tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü. Mehmet Reşit Çelik, daha sonra kayınvalidesini yaşadığı eve giderek silahla öldürerek kayıplara karıştı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Reşit Çelik’i yakalamak için çalışma yürütürken, dün akşam Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na giderek teslim oldu. Savcılıktan polisin teslim aldığı Mehmet Reşit Çelik, Emniyette sorguya alındı.

Mehmet Reşit Çelik, Cinayet Büro’daki sorgusunda, “Liseden sevgiliydik, teyzemin kızıydı. Birbirimizi seviyorduk 16 yıl önce evlendik. Ben liseden okulu bıraktım askere gittim. Eşim de üniversiteyi kazandı. Eşim okulu bitirdikten sonra evlendik. Eşimin anne ve kardeşleri bizim evliliğimizi hiç bir zaman istemedi. Ailesi eşime, ‘Sen üniversite okudun o motor, fırın ustası bu evliliği bitir’ diyerek baskı yapıyordu. Aile sorunlarından uzaklaşmak için Mersin’e gittik. Eşim daha atanamamıştı. Bir yıl kaldık iş bulamadı ve tekrar İstanbul’a döndük. Dönmemizle birlikte eşim İstanbul’da atanarak göreve başladı.” dedi.

Mehmet Reşit Çelik, İstanbul’a dönmeleriyle birlikte eşinin ailesinin baskılarının tekrar başladığını söyleyerek, “Evliligimizden 2 çocuğumuz oldu. 2 yıl önce eşim bana, ‘Ben seni aldatttım’ dedi. Bu söylemi nedeniyle çok tartışma yaşadık ancak ben bunu da affettim. Olaydan 6 ay önce eşim bana, ‘Beni en yakın arkadaşımın karısıyla aldattın, bunu ispatlarım, elimde yazışmalar var’ dedi. Bunun doğru olmadığını söyledim. Bu nedenle bir süre tartışma yaşadık.” dedi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramında, eşinin ailesinin evlerine geldiğini söyleyen Mehmet Reşit Çelik, “Suratları asık bir şekilde duruyorlardı. Cebimden evin anahtarını alarak beni kapı dışarı ettiler. Eşyalarımı çöpe attılar. 18 Haziran’da eşim boşanma davası açtı ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşimin psikolojik sorunları başladı. Olaydan bir gün önce psikoloğa ben götürdüm. Burada konuşup anlaştık. Bir gün sonra buluşmaya karar verdik. Okulun önünde buluştuğumuz sırada, eşim yanıma geldi ve ‘seninle konuşacak birşeyim yok, ihtiyacım yok.” dedi. 2 yıl önceki aldatma konusu ile ilgili birşeyler söyledi ve ayrıldı. Ben bu söylemlerinden dolayı çok öfkelendim. Araçla takip ederek yanında durdum. Telefonla konuşuyordu. Silahımı çıkartarak ateş ettim. Son bir kez oğlumu görmek için kayınvalidemin evine gittim. Ben eve gittiğimde kayınvalidem Fehime Küçük, ‘Yine mi sen geldin’ diyerek elinde bıçakla bana doğru gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkartarak ona doğru ateş ettim. Zaten psikolojim bozuktu. Daha sonra 600 TL para alarak Silivri’ye gittim. Bu civarda yol kenarlarında kalmaya başladım.” dedi.

Mehmet Reşit Çelik, Emniyetteki sorgusunda yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylerken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.