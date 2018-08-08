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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
08.08.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı!

Avcılar’da, geçen ay ortaokul müdür yardımcısı eşi Ayşegül Çelik’i ve kayınvalidesi Fehime Küçük’ü silahla vurduktan sonra kayıplara karışan Mehmet Reşit Çelik polise teslim oldu. Çelik, Emniyetteki ifadesinde, eşinin aldatma söylemleri ve barışma teklifini kabul etmemesi nedeniyle olayın yaşandığını öne sürdü.

Avcılar’da, Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayşegül Çelik, eşi Mehmet Reşit Çelik tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü. Mehmet Reşit Çelik, daha sonra kayınvalidesini yaşadığı eve giderek silahla öldürerek kayıplara karıştı.  Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Reşit Çelik’i yakalamak için çalışma yürütürken, dün akşam Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na giderek teslim oldu. Savcılıktan polisin teslim aldığı Mehmet Reşit Çelik, Emniyette sorguya alındı.

Mehmet Reşit Çelik, Cinayet Büro’daki sorgusunda, “Liseden sevgiliydik, teyzemin kızıydı. Birbirimizi seviyorduk 16 yıl önce evlendik. Ben liseden okulu bıraktım askere gittim. Eşim de üniversiteyi kazandı. Eşim okulu bitirdikten sonra evlendik. Eşimin anne ve kardeşleri bizim evliliğimizi hiç bir zaman istemedi. Ailesi eşime, ‘Sen üniversite okudun o motor, fırın ustası bu evliliği bitir’ diyerek baskı yapıyordu. Aile sorunlarından uzaklaşmak için Mersin’e gittik. Eşim daha atanamamıştı. Bir yıl kaldık iş bulamadı ve tekrar İstanbul’a döndük. Dönmemizle birlikte eşim İstanbul’da atanarak göreve başladı.” dedi.

Mehmet Reşit Çelik, İstanbul’a dönmeleriyle birlikte eşinin ailesinin baskılarının tekrar başladığını söyleyerek, “Evliligimizden 2 çocuğumuz oldu. 2 yıl önce eşim bana, ‘Ben seni aldatttım’ dedi. Bu söylemi nedeniyle çok tartışma yaşadık ancak ben bunu da affettim. Olaydan 6 ay önce eşim bana, ‘Beni en yakın arkadaşımın karısıyla aldattın, bunu ispatlarım, elimde yazışmalar var’ dedi. Bunun doğru olmadığını söyledim. Bu nedenle bir süre tartışma yaşadık.” dedi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramında, eşinin ailesinin evlerine geldiğini söyleyen Mehmet Reşit Çelik, “Suratları asık bir şekilde duruyorlardı. Cebimden evin anahtarını alarak beni kapı dışarı ettiler. Eşyalarımı çöpe attılar. 18 Haziran’da eşim boşanma davası açtı ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşimin psikolojik sorunları başladı. Olaydan bir gün önce psikoloğa ben götürdüm. Burada konuşup anlaştık. Bir gün sonra buluşmaya karar verdik. Okulun önünde buluştuğumuz sırada, eşim yanıma geldi ve ‘seninle konuşacak birşeyim yok, ihtiyacım yok.” dedi. 2 yıl önceki aldatma konusu ile ilgili birşeyler söyledi ve ayrıldı.  Ben bu söylemlerinden dolayı çok öfkelendim. Araçla takip ederek yanında durdum. Telefonla konuşuyordu. Silahımı çıkartarak ateş ettim. Son bir kez oğlumu görmek için kayınvalidemin evine gittim. Ben eve gittiğimde kayınvalidem Fehime Küçük, ‘Yine mi sen geldin’ diyerek elinde bıçakla bana doğru gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkartarak ona doğru ateş ettim. Zaten psikolojim bozuktu. Daha sonra 600 TL para alarak Silivri’ye gittim. Bu civarda yol kenarlarında kalmaya başladım.” dedi.

Mehmet Reşit Çelik, Emniyetteki sorgusunda yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylerken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.  

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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