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    Barışmak için her şeyi yaptı ama eşini ikna edemedi

    Sinan KABATEPE/DHA
    29.03.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Serhan Tüfekçi (32), evi terk ederek ailesinin yanına giden eşiyle barışmak için otomobilini balonlarla süsleyerek üzerine 'Lütfen beni affet, seni çok seviyorum' yazıp karşısına çıktı ama ikna edemedi.

    Emlakçılık yapan Serhan Tüfekçi, 10 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi özel eğitim öğretmeni Demet Tüfekçi (32) ile tartıştı. Demet Tüfekçi, 25 gün önce evi terk ederek ailesinin yanına yerleşti. Serhan Tüfekçi, kabahatin kendisinde olduğunu kabul ederek barışmak istedi, ancak eşi tekliflerini reddetti.

    Barışmak için her şeyi yaptı ama eşini ikna edemedi

    Serhan Tüfekçi eşinin gönlünü kazanmak için otomobilini balonlarla süsleyerek üzerine 'Lütfen beni affet, seni çok seviyorum' yazıp çalıştığı işyerinin önüne gitti. Dışarı çıkan Demet Tüfekçi'ye elindeki çiçeği veren Serhan Tüfekçi, kendisini affetmesini istedi. Demet Tüfekçi ise eşinin barışma teklifini bir kez daha reddetti.

    Barışmak için her şeyi yaptı ama eşini ikna edemedi

    Gazetecilerin 'Affettiniz mi?' sorusuna 'Hayır' yanıtını veren Demet Tüfekçi, "Ben kendisine 10 yıldır hep son şansı verdim. Ama güvenim bitti. Her sene son şansını benden aldı" dedi.

    Serhan Tüfekçi ise eşinin kendisini affetmesi için her şeyi yapacağını söyledikten sonra süslediği otomobiliyle ayrıldı.

     

    Etiketler: Zonguldak , Çiçek , gündem
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