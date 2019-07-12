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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
12.07.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Çiçek buketinden çıkardığı bıçakla eşine dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

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Çiçek buketinden çıkardığı bıçakla eşine dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

ÜMRANİYE'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim'i (36) sokak ortasında bıçaklayarak yaralayan Hamdi Sevim'in yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.-

Savcı, Hamdi Sevim'in, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Duruşmada psikolog eşliğinde beyanı alınmak istenen Mercan Sevim, konuşmakta zorlanıp panik yaşadığı için olanları anlatamadı. 

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Sevim ile mağdur Mercan Sevim ve tarafların avukatlarının yanısına bir psikolog da duruşma salonunda hazır bulundu. Psikolog, müşteki Mercan Sevim'in beyanda bulunacağı sırada sanığın dışarıya çıkarılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. 

 
MÜŞTEKİ BEYANI SIRASINDA SANIK DIŞARIYA ÇIKARILDI

Sanık dışarıya çıkarıldıktan sonra Mercan Sevim'in beyanına geçildi. Sevim, sanık ile 2 yıl önce boşandığını söylediği. Olaydan önce sanığın annesine kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen Sevim, konuşmaya devam edemedi. 

 
PANİK YAŞAYINCA OLAYI ANLATAMADI

Mahkeme tutanaklara, "Katılanın konuşurken zorlandığı ve olayı anlatırken huzursuzluk yaşadığı, panik içinde olduğu mahkememizce gözlendi" cümlesi yazıldı. Daha fazla konuşamayan Mercan Sevim, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. 

Söz verilen psikolog, olayın mağdureyi çok etkilediğini belirterek, "Psikolojik durumunun fizyolojisine yansıdığı, görüşme boyunca elinin titrediğini ve psikolojik destek alması gerektiğini gözlemledim. İfadesine itibar edilebilir" dedi. 

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Sedat Yıldırım, tutuklu sanık Hamdi Sevim'in, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'tehdit' suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 13,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmasını yapması için duruşmayı erteledi.

 
İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hamdi Sevim'in Ümraniye'de 9 Ağustos 2018 tarihinde boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşini Mercan Sevim'i yaşadığı babasının evinin önünde beklemeye başladığı anlatılıyor.

Hamdi Sevim'in işe gitmek için evden çıkan Mercan Sevim'e çiçek verdiği, çiçekleri kabul etmeyen tarafların tartıştıkları, Hamdi Sevim'in çiçek buketinin içindeki bıçağı çıkartarak eşini 4 yerinden bıçakladığı anlatılıyor.

Hamdi Sevim'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mercan Sevim'i arayıp, 'yarım bıraktığım işi bitireceğim' sözleri ile tehdit ettiği savunulan iddianamede, Hamdi Sevim için, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 

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